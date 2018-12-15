"Парни, держитесь, мы с вами": В "Инстаграме" Александра Кокорина организовали флеш-моб

Флешмоб в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева организовали друзья в в "Инстаграме" футболиста "Зенита". Игроки Российской Премьер-Лиги, знаменитые боксеры и другие спортсмены выступили в поддержку своих товарищей.

"Парни, держитесь, мы с вами", - основной посыл всех сообщений, которые вечером 14 декабря появились в "Инстаграме" Александра Кокорина.

Среди тех, кто поддерживает заключенных футболистов и их семьи - тайский боксер Магомед Магомедов, игроки ФК "Арсенал" Кантемир Берхамов, Резиуан Мирзоев, Гия Григолава, игроки ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов, братья Миранчуки и Федор Смолов, Сергей Корниленко из "Крыльев Советов", Александр Самедов и Георгий Джикия из "Спартака", Заурбек Плиев, Евгений Городов, Олег Иванов и Андрей Семенов из "Ахмата", бывший игрок "Зенита" Николас Ломбертс, министр физкультуры и спорта РСО-Алания Владимир Габулов,Алан Дзагоев из ЦСКА.

kokorin9 Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо На видео Антон и Алексей Миранчуки-игроки фк Локомотив Москва ,и игроки национальной сборной России по футболу.

kokorin9 Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо На видео- Федор Смолов игрок фк Локомотив Москва,и игрок национальной сборной России по футболу.

kokorin9 Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо на видео-Заурбек Плиев ,Евгений Городов,Олег Иванов,Андрей Семенов -игроки фк Ахмат.

kokorin9 Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо на видео-Александр Самедов игрок фк Спартак ,бывший игрок национальной сборной России по футболу.

kokorin9 Александр очень благодарен каждому за поддержку!Спасибо на видео-Дмитрий Тарасов игрок фк Локомотив Москва,игрок национальной сборной России по футболу.

А вот видео с поддержкой от Артема Дзюбы, главного друга Кокорина, в "Инсте" не появилось. Поклонники футболистов поспешили упрекнуть Артема, который вместо этого в своей "Инсте" выкладывает видео с презентации "Аквамена". Но нашлись и защитники, мол, Дзюба, наверняка, первым поддержал своего друга, и не видео в соцсети, а в реале.

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев оказались в СИЗО после нападения в Москве на двух людей. Им снова продлили арест на два месяца, и Новый год спортсмены проведут за решеткой.Но 18 декабря состоится очередное апелляционное заседание.

КСТАТИ

По словам адвоката Кокориных Татьяны Стукаловой, сегодня защите предоставили заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых она раскрыть не в праве. Вместе с тем она не может не сообщить, что "результаты этих указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу".

- Александр Кокорин просил передать привет всем, кто его поддерживает, слова благодарности, - добавила адвокат.

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