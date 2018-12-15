Сталин против хипстеров: второй день проекта «Туризм по-родственному»

Новый проект «Комсомольской правды» и «Уральских авиалиний» продолжается! «Туризм по-родственному» – это путешествия по бывшим Советским республикам. Во второй день наши журналисты до позднего вечера изучали Тбилиси и заглянули туда, куда редко заходят даже самые любознательные туристы, научились играть в винное лото и поспорили с вождем народов.

Илья, устроился в грузинский джаз-бэнд:

Ранним утром у отеля нас уже ждал гид Андрей Кузьмин. Черная косуха, яркая красная шапка с символикой клуба «Манчестер Юнайтед», густая борода – все в нем говорило о какой-то гармонии и душевности тбилисской жизни.

– Давид говорил, что вы будете с косичкой, – сказала Елена.

– Так вот же она, – улыбнулся наш новый приятель и приподнял головной убор.

Несмотря на русские корни, Андрей говорил с легким грузинским акцентом: он родился и всю жизнь прожил в Тбилиси. Сначала здесь обосновался его дед. В Первую мировую воевал на Кавказе, потом попал в Екатеринбург, а в 30-е годы, когда там начался голод, отправился назад в Грузию пешком: так запомнился ему этот цветущий фруктовый край. Теперь в семье есть традиция: хоть и любят свою новую родину, а жен привозят из России.

Андрей Кузьмин, свободный гид, сотрудничает с компанией TbilistoryФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В компании «Tbilistory» Андрей уже восемь лет, но, говорит, за эти годы ни минуты не работал. Вот что бывает, когда по-настоящему любишь свое дело. Ведь за день Кузьмин может провести две шестичасовых экскурсии. А это, между прочим, 30 километров по холмам.

Свой профессионализм – и фанатизм в хорошем смысле этого слова – улыбчивый гид доказал сразу. Отойдя буквально метров на двадцать от гостиницы, он затащил нас на какую-то стройку. Вопрошающие взгляды рабочих мы оставили без ответа: изображали дотошных туристов, с задумчивым прищуром погрузившихся в слушание. Однако вскоре весь актерский талант канул в Куру – главную реку Тбилиси – челюсть отвисла, словно после бочонка-другого саперави. Вид из монастыря Перисцвалеба, что возвышается на скале, завораживал.

На улицах Тбилиси всегда найдется, чем перекуситьФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Забор соседнего дома оброс виноградом.

– Ешьте! Концентрированная глюкоза! – закинул в рот ягоду Андрей.

Виды Тбилиси завораживают, откуда ни взгляни на городФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вахтанг Горгасали на коне помахал нам на прощанье, и мы спустились к площади Европы. У Древа Жизни, новой скульптуры из печных дверок, украшенной домиками, птицами и мостиком, сидел понурый и немного печальный... Иосиф Виссарионович с сигаретой.

Дерево жизни на площади Европы. Там чудеса, павлины бродят, и Сталин на скамье сидит... Точнее, РудикФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Власть потерял, а в ужасных капиталистических реалиях денег на табак для трубки не хватает...

– Можно вас сфотографировать? – учтиво поинтересовался я. Все-таки вождь народов.

– 10 лари, – отрезал он.

– Я из «Комсомольской правды». Прорекламируем вас...

– Что, у вас там бюджета нет что ли? Всего 10 лари.

Я поддался под нажимом густых усов и достал из кармана мятую купюру.

– Я Рудик Мартиросян, запомни! Больше всех похож на Сталина! В Москве работал. Да так похож был, что проблемы начались. Решил вернуться в родной город. Там еще работали два брата. Один хрен, другой – лопата. Я больше всех похож! – упивался он обретенной властью.

Я пару раз щелкнул Рудика, уже пожалев о том, что не потратил деньги на хинкали.

—Покажи. Получился? – полез ко мне Сталин.

—10 лари, – озвучил я Рудику свои расценки.

В любом новом городе всегда сперва ищу кварталы эпохи модерна, ар-нуво, югенд-стиля...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Через пару минут мы запрыгнули в фуникулер и поднялись к монументальным руинам старинной крепости Нарикала, но затем снова пустились вниз сквозь узкие улочки и вскоре оказались у скалистого обрыва. Между уже полюбившихся резных балконов нежных тонов, которые свисали над пропастью, винтовая лестница. Внизу же было самое настоящее ущелье с 15-метровым водопадом! И это – в центре города. Зрелище, особенно для равнинных петербуржцев, фантастичное.

Вскоре шум падающей воды залила и заглушила грузинская песня. Мужчины в национальных костюмах с барабаном доли и аккордеоном стояли около знаменитых серных бань, где парился сам Александр Сергеевич Пушкин.

В Тбилиси трудно найти квартал, который не был бы хоть немного связан с нашими великими соотечественникамиФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вообще, в Тбилиси трудно найти квартал, который не был бы хоть немного связан с нашими великими соотечественниками. Вечером мы посетили еще одно знаковое место – «Фабрику». На территории арт-пространства, Мекки тбилисской молодежи, обосновались дизайнеры, крафтовые пивовары, художники и музыканты. Здесь проходят выставки, концерты и модные показы. Да чего уж там: сами стены завода – уже целая экспозиция. Все они покрыты граффити разных стилей: здесь явный последователь Бэнкси, с другой стороны – поклонник Покраса-Лампаса и каллиграфии.

Елена, полюбила кавказский модерн и грузинские песни:

– Эту часть города мои туристы часто называют «буржуазным Тбилиси», – Андрей вел нас по уютным улочкам, застроенным дореволюционными особняками актеров, писателей, адвокатов и состоятельных врачей. – Сололаки – один из красивейших районов Старого Тбилиси. Он застраивался на стыке двух веков, когда в архитектуре властвовал смелый по тем временам и причудливо-нарядный стиль модерн. Так уж вышло, что этот краткий каприз архитектурной моды давно завоевал мое сердце. В любом новом городе всегда сперва ищу кварталы эпохи модерна, ар-нуво, югенд-стиля...

Эту часть города туристы часто называют «буржуазным Тбилиси»Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Но то, что в классическом Тбилиси с его уличными «сотами» из прилепленных друг к другу крохотных домиков с красными крышами тоже есть такой район – оказалось полной неожиданностью. Кавказский ар-нуво воздушен, смел и свободолюбив. Захочет – взметнется меж кипарисов практически итальянским палаццо, захочет – позаимствует элементы декора у церковных стен и превратит их в кокетливый кружевной узор под крышей, а захочет – примет облик оперного театра, как легендарный дом Калантаровых. Он появился в Тбилиси благодаря... женским капризам.

В роли виночерпия выступал обаятельный бармен, похожий на героя классического французского детективаФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Когда известный нефтепромышленник Михаил Калантаров решил взять в жены оперную диву, она потребовала от него не пылких признаний или, на худой конец, крупных бриллиантов, а дом, похожий на обитель Мельпомены. Согласитесь, странное желание – ведь никто из нас, пожалуй, не согласился бы жить в квартире, напоминающей офис... Но благодаря причуде красавицы на улице Мачабели теперь высится здание с одной из самых роскошных парадных столицы. Правда, увидеть ее с недавних пор не так-то просто.

Пока Андрей рассказывал нам историю этого дома, а мы любовались роскошной отделкой стен и потолков, с верхнего этажа спустился решительно настроенный мужчина солидных габаритов и стал довольно грубо выталкивать нашу компанию на улицу, действуя не столько уговорами, сколько руками. Оказывается, недавно одну из квартир в историческом здании приобрел выходец из Америки, который быстро распространил право на «прайвеси» – неприкосновенность частной собственности – со своего личного жилья на весь дом в целом. И принялся гонять туристов в хвост и гриву, презрев все каноны и законы тбилисского гостеприимства.

После такого яркого финала дня не только мы запомним прекрасный Тбилиси, но и Тбилиси немножечко запомнит насФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Неприятный эпизод забыли только на улице Галактиона Табидзе, у дома «бизнес-вумен конца 19 века» Эвелины Тер-Акоповой. Жена состоятельного купца, она и сама не сидела без дела: владела лесопилками и лично пилила рабочих (к счастью, в переносном смысле) за леность и провинности. В парадной, куда нас охотно пригласили, невзирая на ремонт, на мраморном полу до сих пор сохранилось имя бывшей хозяйки. Сохранила история и байку о соперничестве «железной Эвелины» с соседом из дома напротив. Доходы королевы лесопилок позволили ей выстроить особняк нарядный и богатый.

А вот сосед оказался победнее, ему средств на шикарную отделку не хватило. Говорят, завидев мужчину на балконе, мадам Тер-Акопова частенько попрекала его скромностью фасада. Сосед сначала терпел, потом скрипел зубами, а после украсил свой дом маскаронами сказочных чудовищ с глумливо высунутыми языками. И на очередную «подначку» Эвелины гордо заявил, что он самый счастливый человек в Тбилиси! Ведь он хоть каждый день может любоваться прекрасным домом Тер-Акоповой, а ей каждый взгляд из окон приносит лишь издевку смешливых масок.

Перед каждым – бокал вина: не пьянства ради, а чтобы душа раскрылась искусствуФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вдоволь налюбовавшись модерновыми фасадами, лихо закрученными лестницами и историческими парадными, поспешили дальше. Нас уже ждали в уютном погребке "Vine Station». Чем хороша классическая Грузия? Тем, что получить приглашение в гости от совершенно незнакомых людей гораздо проще, чем отказаться от такого удовольствия. Да и зачем? Ведь нас вместе с Андреем позвали послушать живую, теплую и всегда прекрасную грузинскую песню. В маленьком зале в этот вечер собралось около двух десятков зрителей. Перед каждым – бокал вина: не пьянства ради, а чтобы душа раскрылась искусству.

В роли виночерпия выступал обаятельный бармен, похожий на героя классического французского детектива: берет, пальто и... набор для винного лото под рукой. Прекрасная игра, судя по всему: на «бочонках» и карточках вместо скучных цифр – названия разных видов коронного грузинского напитка. Кто первый заполнит всю «винную карту» – тому и приз. Догадайтесь, какой?

А в двух шагах от барной стойки уже звучало знаменитое многоголосье. Нам посчастливилось попасть на концерт проекта Sounds of Georgia – это формат камерных, почти домашних музыкальных вечеров, в которых участвуют как профессиональные исполнители, так и молодые музыканты. Их выступления проходят в довольно неожиданных местах: на террасах с сумасшедшим видом на весь город, в старых тбилисских двориках или, как на этот раз, в уютных кафе.

На территории арт-пространства обосновались дизайнеры, крафтовые пивовары, художники и музыкантыФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Планируете поездку в Тбилиси? Найдите проект в соцсетях и изучите график выступлений (на них, кстати, зрителей не только развлекают, но и угощают). Попасть на такой концерт – один из самых приятных способов поближе познакомиться с традиционной городской культурой Грузии. Мне, вполне ожидаемо, сразу пронзило сердце чисто мужское трио: Бачана Мелашвили, Георгия Гогоберишвили и Мераба Маисурадзе. Самому юному из них едва ли больше 25 лет. Но и он занимается музыкой не меньше двух десятилетий.

– А сейчас мы будем петь все вместе! Обаятельная ведущая вечера Нана раздала гостям текст «Сулико», и уже через минуту все дружно – и довольно стройно – выводили знакомый мотив. В Грузии поют все! Но лучше всех поют все-таки сами грузины.

Закончился второй вечер в Тбилиси на музыкальной нотеФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Закончился второй вечер в Тбилиси тоже на музыкальной ноте. Заскочили поужинать в одно из кафе в старом городе и попали аккурат на выступление тбилисского джаз-бэнда.

– А не поджемить ли мне с ними? – задумчиво и не очень понятно заметил Илья. – Не только журналист, но и ударник (так и хочется добавить «всех видов творческого труда»). Что ж, в Грузии нет ничего проще, чем одному хорошему человеку договориться с другими хорошими людьми. Пара минут на знакомство, и вот уже Илье гостеприимно уступают место за барабанной установкой. Раз, два, три, ритм задан и... Пожалуй, после такого яркого финала дня не только мы запомним прекрасный Тбилиси, но и Тбилиси немножечко запомнит нас.

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