2018-12-16T18:39:58+03:00
Общество

Президент выпил чаю с мальчиком, который мечтает увидеть Петербург с высоты

Артем из поселка Тайцы страдает повышенной хрупкостью костей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вместе они посмотрели маршрут предстоящей вертолетной экскурсии. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВместе они посмотрели маршрут предстоящей вертолетной экскурсии. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Накануне заседания Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце Владимир Путин выпил чаю с четырнадцатилетним Артемом Пальяновым из поселка Тайцы Ленинградской области. Паренек страдает повышенной хрупкостью костей.

С президентом школьник познакомился 5 декабря во время Международного форума добровольцев: тогда Владимир Путин принял участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. А Путин забрал оставшиеся конверты и пообещал исполнить все желания.

Артем пришел на чаепитие с братом и папой. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Артем пришел на чаепитие с братом и папой. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Среди них оказалась и мечта Артема. Подросток очень хочет увидеть Петербург с высоты птичьего полета.

– Перед началом заседания Владимир Путин встретился с Артемом, его папой и братом, – сообщают в Кремле. – Президент поздравил их с наступающим Новым годом. Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полета.

Теперь Артему предстоит вертолетная экскурсия над городом.

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