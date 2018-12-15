Президент выпил чаю с мальчиком, который мечтает увидеть Петербург с высоты
Накануне заседания Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце Владимир Путин выпил чаю с четырнадцатилетним Артемом Пальяновым из поселка Тайцы Ленинградской области. Паренек страдает повышенной хрупкостью костей.
С президентом школьник познакомился 5 декабря во время Международного форума добровольцев: тогда Владимир Путин принял участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. А Путин забрал оставшиеся конверты и пообещал исполнить все желания.
Артем пришел на чаепитие с братом и папой. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Среди них оказалась и мечта Артема. Подросток очень хочет увидеть Петербург с высоты птичьего полета.
– Перед началом заседания Владимир Путин встретился с Артемом, его папой и братом, – сообщают в Кремле. – Президент поздравил их с наступающим Новым годом. Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полета.
Теперь Артему предстоит вертолетная экскурсия над городом.
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