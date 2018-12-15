Игорь Матвиенко предложил Путину ввести возрастное ограничение на рэп

На сегодняшнем заседании Совета по культуре и искусству в Стрельне, которое возглавил Владимир Путин, композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему рэперов и блогеров, которые «могут себе позволить нецензурную лексику».

– Или всем разрешить уже ругаться, или как-то это попробовать урегулировать, – предложил Матвиенко. – Можно придумать какую-то маркировку контента. Можно сместить акцент с исполнителей на площадки. Можно придумать «плюс 18», «плюс 16», «плюс 20» и прочие маркировки, чтобы родители понимали, на что пойдут дети. Можно ввести какую-то маркировку для вещания контента и на радио, и в соцсетях.

Композитор напомнил о резонансных запретах концертов, о задержании рэпера Хаски. Конечно, «нельзя наступать песне на горло силовыми методами». Но, с другой стороны, «определенные артисты сами в очередь выстроятся, чтобы получить запрет концерта и хайп».

Президент отреагировал на «революционное предложение» разрешить всем материться с улыбкой и предложил начать прямо на совещании в Константиновском дворце.

– Вы сказали, что рэп стоит на трех китах: секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики, – отвели Владимир Путин Матвиенко. – Это путь к деградации нации.

Что касается мата, то, по словам Путина, хотя «у нас есть разные части тела, которые мы не выставляем на показ», рэп – часть нашей культуры.

– Хватать и не пущать – самый неэффективный, самый плохой метод, который можно себе придумать: эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно, – сказал президент. – Но если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. Как это сделать и какими средствами, зависит от нас.

Глава государства отметил, что и он, и представители Минкульта еще поднимут этот вопрос.

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