2018-12-16T19:52:07+03:00
Звезды

2023 год в России может стать Годом Рахманинова

В этом году исполнится полтора века с рождения великого композитора и пианиста
Анна ПОСЛЯНОВА
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Президент пообещал, что круглую дату отметим обязательно. Фото: Общественное достояниеПрезидент пообещал, что круглую дату отметим обязательно. Фото: Общественное достояние
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На заседании Совета по культуре и искусству в Стрельне пианист-виртуоз Денис Мацуев предложил сделать 2023 год Годом музыки.

– В 2023 году мы будем отмечать 150-летие со дня рождения нашего великого гения Сергея Рахманинова, – напомнил Денис Мацуев. – В связи с этим я хотел бы предложить провести 2023 год Годом музыки под знаком Рахманинова, потому что мы все прекрасно знаем, что наравне с Чайковским Сергей Васильевич является самым играемым русским композитором в мире.

Пианист предлагает накануне Года музыки реанимировать конкурс Рахманинова, который ныне не проводится, причем расширить его до трех специальностей, в которых Сергей Васильевич был одинаково велик: исполнительстве, дирижерстве и композиции.

Также Мацуев напомнил об имении «Сенар», где Рахманинов творил в тридцатые годы. После смерти внука композитора «началась дележка этого уникального мемориала». По мнению пианиста, было бы здорово выкупить это имение и превратить его в мемориал.

– Нужно подумать, как это организовать, но то, что нужно что-то делать, это совершенно точно, – подытожил Владимир Путин. – Обязательно нужно будет отметить.

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