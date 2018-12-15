Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову продлили срок задержания

Заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову продлили срок задержания еще на 72 часа. За это время защита попытается доказать, что чиновника с 14 декабря держат в неволе зря. Сам Кузнецов с обвинениями, которые ему предъявили сегодня в Приморском районном суде Петербурга, не согласен: говорит, что взяток не брал.

А вот следствие считает, что брал, причем в особо крупном размере. Еще 6 октября 2011 года жена вице-губернатора заключила с директором компании «Вест-Строй» договор купли-продажи жилого дома, построенного этой фирмой. За здание супруга чиновника обещала заплатить 6 350 000 рублей.

Сегодня Кузнецову предъявили обвинение. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Но с оплатой спешить Кузнецовы не стали: вплоть до 30 марта следующего года они передали директору «Вест-Строя» Евгению Очневу только пять миллионов рублей. Затем наступил период финансового затишья. Когда Очнев стал требовать остальные 1 350 000 рублей, вице-губернатор сделал ему иное предложение.

– В ходе личной беседы с Очневым Кузнецов потребовал освободить его супругу от обязательств по выплате оставшейся части. Это взятка имущественного характера, – сообщили «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. – За это Кузнецов обещал Очневу, используя свои должностные полномочия, а также силу авторитета занимаемой должности, способствовать заключении выгодных государственных и муниципальных контрактов.

Очнев сопротивляться то ли не решился, то ли не захотел – и супругу чиновника «простил». Вскоре «Вест-Строй» выиграл госзаказ на строительство корпуса Струго-Красненской районной больницы. Как полагают следователи, именно усилиями Кузнецова между Управлением капстроительства Псковской области и фирмой в феврале 2013-го был заключен договор на 40,6 миллиона рублей.

За чрезмерную заботу о супруге вице-губернатору грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

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