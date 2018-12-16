Лоза доживает до ста лет, новичок в Грузии — до пятой дегустации: третий день проекта «Туризм по-родственному»

Новый проект «Комсомольской правды» и «Уральских авиалиний» продолжается! «Туризм по-родственному» — это путешествия по бывшим Советским республикам.

В третий день наши журналисты прокатились по региону, где рождается три четверти всего грузинского вина, поднялись в горы к отшельнику и спустились в погреба с дубовыми бочками.

ЕЛЕНА, ВЕЛИКИЙ ДЕГУСТАТОР

Первый тост в Грузии традиционно поднимают за Бога и родину, второй за людей, которых уже нет с нами, а третий — за святые места и за то, во что верит каждый из нас. Кто бы мог подумать, что для меня вся эта троица здравниц успеет прозвучать ещё до десяти утра...

Третий день нашего турне по Грузии был посвящен поездке в Кахетию — главный винодельческий регион страны. Уже в восемь за нами заехал наш всезнающий гид... да что там, просто добрый друг из компании Tbilistory Давид Тваладзе, с которым мы познакомились в день прилета в Тбилиси. Пока мы с Ильей щурили сонные глаза, пытаясь разглядеть хотя бы друг друга, а ещё лучше — ближайший ларек с кофе, Давид — как всегда бодрый, подтянутый и доброжелательный — уже вовсю знакомил нас с рекордами грузинского виноделия.

Давид Тваладзе показывает традиционную "щетку" из зверобоя, которой чистят глиняные винные амфорыФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—У нас в стране более пятисот сортов винограда, постоянно в винах присутствуют шестнадцать из них. Самый главный — саперави, в нем есть и вкус, и цвет.

Кстати, в переводе с грузинского саперави как раз и означает «краситель».

Тем временем мы приближались к благословенной природой Кахетии, где растет три четверти всего винограда Грузии. Именно здесь расположена знаменитая Алазанская долина.

На горизонте все ярче и контрастнее проявлялись снежные вершины, и дорога плавным серпантином льнула к горным склонам, поднимаясь вверх. Один виток, второй, третий... И вот уже высокая скала, на которую мы только что любовались от подножья, осталась далеко внизу. Остановились на Гомборском перевале. Высота — 1620 метров над уровнем моря. Кажется, мы наконец нашли, куда ушла в отпуск тбилисская зима, узнав о нашем приезде: вокруг лежал снег, а мороз ощутимо прихватывал за щеки. На краю дороги красноречивый указатель: «нет кофе» — стрелка вела к обрыву, «есть кофе» — а эта указывала на симпатичное сооружение чуть выше по склону: то ли горное шале, то ли утепленную беседку. Оказалось, кафе! Здесь работает и живет Георгий — настоящий современный отшельник, который, впрочем, всегда рад гостям. У него лихие зеленые глаза, красноречивые руки и две собаки. Одну зовут «Гугл».

Кавказский хребет во всей красеФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Это потому, что все находит! — смеясь, объяснил хозяин, ловко расставляя на столе плошки с мужужи (грузинский холодец), сыром и хлебом. Напоследок вынес из-за занавески обычную пластиковую бутылку с самодельной наклейкой «Молоко любимой тещи».

— Знаете, что это?

— Кажется, догадываюсь... — уже осознав свое ближайшее будущее, призналась я. Ситуация осложнялась тем, что из нас троих пить могла только я. Давид за рулем, Илья... короче, хипстер, что с него взять. Но ведь именно так, кажется, я и представляла классическую поездку в Грузию: хорошие гостеприимные люди и...

—У нас говорят: пусть лучше чача, чем рецепт от врача, лекарство организм ослабляет, а чача укрепляет!

Георгий уже разливал, а мужская часть экипажа с интересом наблюдала за моей «высокогорной инициацией»...

После трех тостов наконец выбралась на улицу. Господи, а воздух-то какой! Ух ты, а на дереве над обрывом у Георгия висит гамак: вот бы покачаться! Собачки, а куда вы ушли?...

Сквозь неплотно закрытую дверь шале слышалась очередная история Георгия:

—Заезжал тут ко мне недавно политик, с премьером вашим работал вроде... А я что? Ко мне многих заносит, вот, посмотри на потолок. Я нему купюры из разных стран приклеиваю, которые мне оставляют: пока все рассмотришь — никакого второго подбородка не будет! И так этому политику у меня понравилось, что сам сфотографироваться вместе предложил.

И важно мне говорит: вам, Георгий, снимок со мной принесет деньги! А я ему отвечаю: а вам фото со мной счастье принесет, что важнее?

«Да это же настоящий грузинский Кузьмич, только кордон у него повыше будет!» — просветленное гостеприимством сознание выдало открытие поразительной философской мощи...

Когда просветление немного отступило, оказалось, что мы уже спустились в долину. Снег и холод были тут же забыты. Вокруг царило настоящее лето: зеленые деревья, температура по ощущениям градусов под двадцать... Только отсутствие тяжелых гроздей на лозах, что плотно обступали дорогу, выдавало, что сезон сбора урожая закончился пару месяцев назад, и сочные ягоды уже вовсю бродят в сверкающих заводских чанах и традиционных глиняных квеври, превращаясь в вино.

Георгий - высокогорный философ и веселый, гостеприимный человекФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Наш путь лежал в знаменитую корпорацию Киндзмараули — один из крупнейших винных заводов в Кахетии.

—Там вы сможете продегустировать четыре вида кахетинских вин, коньяк тоже можно, если захотите, — настраивал меня на очередной подвиг во благо петербургских туристов Давид. Ну, надо — так надо!

Обаятельная сотрудница дегустационного зала выставила передо мной целую батарею бутылок — два белого и два красного — и начала раскрывать секреты сомелье.

—Бокал нужно держать за ножку, не греть вино. Аккуратно взболтайте, чтобы вино покрыло стенки бокала, это раскроет его аромат... А теперь пробуйте: вино лучше втягивать вместе с воздухом, подержите его во рту, надуйте щечки... Теперь медленно выдохните воздух через нос и одновременно глотайте, только не спеша... Чувствуете нотки цитрусовых? А здесь — послевкусие, напоминающее о сушеных грушах и ежевике?

Такой вид не снился ни одному обитателю пентхаусаФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Я послушно вдыхала, надувала, сопела и сговорчиво кивала головой: точно-точно, есть груши! И это, как его, послевкусие! С непривычки «утренняя гимнастика сомелье» давалась непросто. Илья и Давид смотрели со сложной смесью тревоги и любопытства на лицах.

Распробовав, наконец, Саперави и Мукузуни, я решила, что они станут неплохим сувениром для коллег, чьи заказы к моменту отъезда явно превысили годовой винооборот всей Грузии. В магазине при производстве внезапно вспомнила студенческую юность.

Эта крепость - всё, что осталось от некогда процветающего города ГремиФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—А Хванчкара у вас есть? Хоть узнаю, наконец, какой вкус у настоящей...

—Конечно, есть! — тут же дружелюбно заулыбались продавцы: сейчас принесем вам нашу фирменную, попробуете!

Через десять минут подоспевший из того же магазина Илья обнаружил меня во дворе за дегустационным залом: я радостно скармливала бездомной дворняге остатки утренних дорожных плюшек и чему-то мечтательно улыбалась. В телефоне болтались восемь отправленных в Петербург сообщений: «Всем срочно ехать в Грузию!» Впереди были еще три дегустации...

Для туристов дегустация четырех видов вина корпорации Киндзмараули стоит всего 8 лари — 200 рублейФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ИЛЬЯ, НЕ ПЬЁТ

Спустя пару дней нон-стоп погружения в Грузию я и без красного сухого колыхался на высокогорном ветру. После знакомства с крупным заводом-экспортёром остановиться было уже невозможно — мы решили углубиться в историю главного грузинского напитка и отправились на домашнюю винодельню в деревне Велисцихе. Несколько лет назад хозяйка одной из здешних усадеб раскопала на своём участке — ох уж эти дачники — погреб 16 века... Его очистили, а вдобавок достроили домик с винодельней. Наверняка не обошлось без знаменитого грузинского азарта: если сосед заколотил двухэтажный особнячок, то любой уважающий себя джигит просто обязан возвести три — а лучше четыре, чтобы с запасом — этажа.

Концы в воду, а квеври в землюФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Проходя мимо каменных беседок сада, я в очередной раз усомнился во времени года: все вокруг было зелено, а в воздухе витал запах весны. У входа стоял дом на колёсах. Нет, не безвкусная белая консервная банка с брендовыми зонтиками от производителей дешевого пива, а реликвия: деревянная хижина-повозка 17 века, которую прикатили из соседней деревни. Дело в том, что здесь не только в сортах винограда разбираются, но и в исторических артефактах. В стенах усадьбы работает музей, экспонатов которого хватит на пару провинциальных краеведческих экспозиций точно. Надо только бабушек-смотрительниц посадить.

Вечный путь вина: лоза, квеври, бочка, бутылкаФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Да и отреставрированные улочки очень атмосферные, залитые тёплым светом фонарей. Окружает же городок 14-километровая крепостная стена.

Но бродить часами напролёт уже не оставалось времени: нас уже ждали в столице. В баре «Чача Тайм» намечалась очередная дегустация...

Бизнес-ланч по-грузински: пхали, лобио, шашлык и почти незнакомое нам соленье из цветов - джонджолиФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Традиционно грузинское вино пили не из бокалов, а из таких пиалФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Город любви Сагнахи: приехал — женись!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

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