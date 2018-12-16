Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала

Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала

Сегодня 16 декабря 2018 года на футбольном стадионе «Газпром Арена» состоится хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Состав сборной России на Кубок Первого канала можно назвать оптимальным, несмотря на то, что на турнире не выступит нападающий СКА Павел Дацюк. Капитаном станет Евгений Кетов - тоже форвард СКА.

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Еще одной особенностью этого состава может считаться равный баланс между атакой и обороной, что довольно нетипично,для национальной команды.

И сомневаться, что «Красная Машина» собирается «пройтись катком» по всем соперникам по Кубку Первого канала, не приходится.

Футбольный стадион на Крестовском сегодня превратился в хоккейную площадку. Фото: твиттер СКА

Состав сборной России на Кубок Первого канала

Состав сборной России

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов, Андрей Локтионов («Локомотив»).

Трансляция матча Россия - Финляндия 16 декабря 2018:

Трансляция матча Россия - Финляндия 16 декабря 2018 состоится в прямом эфире «Первого канала», «Матч! Наш спорт», а также онлайн на сайте ФХР в 17.00 по московскому времени.

На матче ожидается до 70 тысяч зрителей.

Россия - Финляндия.

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