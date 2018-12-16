«Он просто перестал меня пускать»: Милана Тюльпанова не может забрать сына у Александра Кержакова

В Петербурге бывшие возлюбленные Милана Тюльпанова и Александр Кержаков продолжают делить ребенка. Еще недавно супруга футболиста после очередного судебного заседания поехала к своему мужу вместе с адвокатом, чтобы забрать сына. Но Милану ждало разочарование. Дверь гостям никто так и не открыл. Поэтому Тюльпановой пришлось уезжать одной. Забрать сына ей не удалось до сих пор.

- Теперь у меня проблема с приставами, они отказываются выходить, - пожаловалась Милана своим подписчиками. – Нам ответили, что пока не будет разъяснения из суда об изъятии сына, все остальное делать бессмысленно. Получается, что в моем положении остается только ждать этого судебного разъяснения. Хотя, исходя из моего исполнительного листа, я имею право забрать сына уже сейчас, о чем его юристы сказали под протокол, и мы, естественно, поехали.

Раньше супруги были без ума друг от друга

По словам Миланы, Александр Кержаков до сих пор не пускает ее на порог дома.

- Сейчас он аргументирует все тем, что ребенок болен и не пускает меня к нему, справку эту он может и продлить, - поясняет Тюльпанова. - Это разные вещи - передавать ребенка добровольно или забирать с приставами, а зная, что я теоретически могу прийти и забрать сына, он просто перестал меня пускать. Он бравирует справкой о болезни сына и даже на встречу с ним меня не пускает уже неделю.

При этом Милана планирует взять на встречу с ребенком еще и психологов.

- Он сказал: «Приезжай, я буду все снимать на камеру, и выложу в интернет», - негодует супруга Кержакова. - Не имея желания наносить сыну психологическую травму, я хотела приехать с приставами, органами опеки и психологом, чтобы максимально безболезненно забрать ребенка. Но теперь и с выходом приставов проблема.

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