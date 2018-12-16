В Петербурге горит площадка на территории института постоянного тока

В Санкт-Петербурге на территории Научно-исследовательского института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения произошел пожар. Местные жители заметили сильный дым с площадки и выглянули в окно. В это же время стал разгораться пожар. К месту происшествия сразу же съехались экстренные службы.

- Завыла сирена, - рассказала "КП-Петербург" очевидец Алена Мургина. - Мы с домочадцами подумали, что это "скорая". Смотрим: стоит пожарная машина, а рядом с железками клубы дыма. Пожарная уезжала и приезжала. Дым на какое-то время прекращался, но тогда полыхал огонь. На видео огонь кажется маленьким, но это он хорошо заметен с метров 200. Как будто большая мусорка горит. Потом приехала вторая машина. Гари нет. Мороз.

Пожара на территории института в Петербурге.

Сейчас на промышленной площадки убирают линиии электропередач и активно разбирают здания. По одной из версий, причиной могло стать замыкание.

Предварительно, в ЧП никто непострадал. В причинах пожара сейчас разбираются сотрудники МЧС.