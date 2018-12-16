Россия — Финляндия. Обзор, голы, статистика матча, 16 декабря 2018

61 год! Столько лет не проводила хоккейная сборная нашей страны домашних официальных матчей на открытом воздухе на своей территории. В 1957-м году еще сборная СССР попыталась на льду футбольного стадиона «Лужники» добыть золото чемпионата мира. Не получилось!

С тех пор хоккей ушел под крышу. Казалось, что навсегда!

Но с начала века, вновь пошла на мода на игры под открытым небом. Пионерами, как всегда стали североамериканцы, затем дело дошло и до Европы. И вот в 2018-м году игры на открытой арене на высоком уровне было решено провести в России. Точнее, в Санкт-Петербурге.

Стадионом выбрали «дом» «Зенита» - «Газпром-Арену», который позволял установить новый рекорд посещаемости Европы для подобных встреч. Кстати, впервые, подобное мероприятие, проходило под закрытой крышей.

По пути на стадион болельщики, которые по традиции собрались на матч национальной команды, со всех уголков России, активно согревались горячительными напитками. Но этим можно было и не увлекаться. На самое арене, было градусов на 20 теплее, чем на улице. И, поэтому, атмосфера очень напоминала Ледовый — только с увеличенными трибунами.

Впрочем, в отличии от того же Ледового, наблюдать в подробностях за происходящим на «коробке», возведенной в самом центре футбольного поля, было не просто. Болельщики, которые захватили с собой бинокли и прочую увеличивающую оптику, оказались в выигрыше. Остальным приходилось уповать на четыре экрана, расположенных по периметру.

Временным трибунам, возведенным прямо на футбольном поле, вдоль «коробки», мешали увидеть все в подробностях бортики и скамейки с командами. Остальным зрителям было сложно издалека разглядеть все подробности, происходящие на площадке.

Впрочем, к началу первого периода арена оказалась заполнена почти полностью. Незаполненные места почти не просматривались. Оставалось дождаться официальное объявления.

Видимо, непривычная обстановка сказалась на качестве игры в первом периоде. Команды очень часто ошибались, часто теряя шайбу на ровном месте. Лишь к концу двадцатиминутки российская сборная, накануне не оставившая живого места от чехов 7:2, стала прибирать инициативу к своим клюшкам. Гол Кирилла Капризова ровно за минуту до перерыва выглядел вполне логичным.

А после 15-минутной паузы, голкипер СКА Игорь Шестеркин, которому впервые на этом турнире доверили место в воротах, смело мог брать перекур. Игра окончательно переместилась в зону финнов, и меньше чем за пять минут соперник был отправлен в нокаут. Три шайбы подряд. Причем забивали, что необычно только защитники!

Василий Токранов и Никита Нестеров реализовали численное большинство дальними выстрелами, а затем Владислав Гавриков замкнул быстрый прорыв — 4:0. Такой своеобразный день «Д» в российской сборной.

Заработав такое солидное преимущество, команда Ильи Воробьева сбавила обороты, позволив ненадолго поднять головы хоккеистам Суоми, которые тренирует бывший наставник СКА Юкка Ялонен. Впрочем, в этих моментах Шестеркину даже не удалось даже особо вспотеть.

В заключительном периоде российская сборная команда продолжала играть в свое удовольствие. На 55-й минуте очередная карусель, закрученная первым звеном, завершилась шайбой в пустые ворота Михаила Григоренко.

Еще раз трибуны взревели, когда была была объявлена официальная посещаемость этого матча — ровно 81 000! Есть новый российский и европейский рекорд!

Одержав три победы, в том числе и две разгромные, «Красная Машина выиграла Кубок Первого канала, катком пройдясь по своим соперникам! Великий тренер Анатолий Тарасов, которому был посвящен матч на «Газпром Арене», мог бы гордиться этой командой!

Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала. Россия — Финляндия

Россия — Финляндия — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Россия: Шестеркин, Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов; Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов; Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников; Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов

Финляндия: Ортио; Лескинен - Хаканпя, Юнттила - Саллинен — Пелтола; Фриман — Виртанен, Раяла — Калапудас — Пуустинен; Юргенс — Хиетанен, Партанен — Луостаринен — Турунен; Йокипакка — Вайнио, Оямяки — Лаюнен — Хакулинен, Линдблом

Первый период

Голы: 1:0 Капризов (Елесин, Григоренко, 19:00)

Удаления: Токранов, Россия (00:31, 2 минуты), Хакунен, Финляндия (09:17, 2 минуты),

Второй период

Голы: 2:0 Токранов (Гусев, Плотников, бол., 25:28), 3:0 Нестеров (Кузьменко, бол., 29:21), 4:0 Гавриков (Барабанов, Токранов, 30:10)

Удаления:

Партанен, Финляндия (25:16, 2 минуты), Оймяки, Финляндия (28:43, 2 минуты), Педан, Россия (30:21, 2 минуты), Хаканпя, Финляндия (37:10, 2 минуты)

Третий период:

Голы: 5:0 Григоренко (Шалунов, Блажиевский, 54:39)

Удаления:

Плотников, Россия (49:48, 2 минуты),

Статистика матча:

Штраф: 6 (2+2+2) — 8 (2+6+0)

16 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 81 000 зрителей