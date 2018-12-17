2018-12-17T14:18:02+03:00
Дом. Семья

Волшебный Трамвай отвезет петербуржцев в Новый год

Праздничный транспорт выходит в город, чтобы создавать радостное настроение
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Волшебный Трамвай отправится в первый предновогодний рейс в Петербурге Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»Волшебный Трамвай отправится в первый предновогодний рейс в Петербурге Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
Изменить размер текста:

Осталось всего две недели до одного из самых долгожданных праздников – Нового года. Улицы Петербурга уже украшены яркой иллюминацией, на Дворцовой площади возведена главная городская елка, над реками и каналами сверкают разноцветные гирлянды. Приблизить заветное 31-е декабря поможет Волшебный Трамвай, точнее несколько трамваев, которые выйдут на маршруты по Северной столице во вторник, 18 декабря.

- На Васильевском острове из Музея городского электрического транспорта на первый рейс выдут три вагона Волшебного Трамвая, украшенные праздничной иллюминацией из сотен лампочек. Он пройдет по одному из самых красивых маршрутов Петербурга – по Петроградской стороне через Троицкий мост к Садовой улице и до площади Репина, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Первый рейс пройдет от Музея городского электрического транспорта до Среднего проспекта Васильевского острова, далее по 1-й и Кадесткой линии через Тучков мост, выйдет на проспект Добролюбова, Кронверский проспект, улицу Куйбышева, Каменоостровский проспект, переедет через Троицкий мост, свернет на Миллионную улицу, далее по набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице и завершится маршрут на площади Репина.

Волшебные Трамваи – это необычный транспорт. Специально для создания особой предновогодней атмосферы были выбраны самые харизматичные вагоны, имеющие свою историю. По сути, это современные трамваи, однако волшебные руки профессионалов добавили ретро-стиля и превратили их в самый модный ленинградский вагон, который носит соответствующее имя – «Стиляга». Такой облик придает еще больше праздничной атмосферы и сможет переместить пассажиров в безвременное состояние Нового года.

Между прочим, настоящий «Стиляга» тоже примет участие в мероприятии. Являясь экспонатом Музея городского электрического транспорта, он будет «провожать» своих современных коллег в праздничный первый рейс. «Старший брат» тоже облачится в новогодние огоньки и будет наблюдать за происходящим перед музейным депо.

Перед тем, как Волшебный Трамвай отправится в первый предновогодний рейс, работница трамвайного парка № 5 прочтет стихотворение. Доброе напутствие станет надеждой, что Волшебный Трамвай порадует петербуржцев и гостей города, став для ним маленьким повседневным чудом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд огласил приговор петербуржцу, который угрожал убить мать ударом вилки в глаз
Квартира в многоэтажном доме загорелась в Шушарах
На участке КАД между развязкой с Выборгским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
В Петербурге начал работу еще один каршеринг
Более 60 тысяч кубометров снега за неделю вывезли из Петербурга
Экологи и казаки закрыли незаконную опасную свалку в Петербурге
Сотрудница кафе в «Пулково» украла у посетительницы ноутбук за 90 тысяч рублей
Пассажиры маршрутки оказались в больнице после ДТП в Приморском районе Петербурга
В Петербурге утвердили план строительства метро в Кудрово
Женщина сбила мать с детьми на светофоре в Петербурге
В машине петербуржца полиция нашла почти целый килограмм амфетамина
На Ржевке у съезда с моста полностью сгорел пассажирский автобус
«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» прибудет в Петербург
Кот Ахилл посетил премьеру оперы «Дворцовые стражи» в Эрмитажном театре
Три дорогостоящие иномарки угнали за выходные в Петербурге
Пьяный мужчина расстрелял дверь соседа в Петербурге
Прогноз погоды на понедельник, 17 декабря, в Петербурге: облачность и снег
В Петербурге вылет на Гоа задержали на семь часов
В Петербурге внучка нашла в квартире покойной бабушки-блокадницы винтовку времен войны
На Дворцовой площади в Петербурге зажгли главную городскую елку
В Петербурге иномарка сбила мать с тремя детьми
В Петербурге из пожара спасли 13-летнюю школьницу