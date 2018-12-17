2018-12-18T20:00:08+03:00
Дом. Семья

Волшебный Трамвай отвезет петербуржцев в Новый год

Праздничный транспорт выходит в город, чтобы создавать радостное настроение
Лилия КОЗЛОВА
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Волшебный Трамвай отправится в первый предновогодний рейс в Петербурге.Волшебный Трамвай отправится в первый предновогодний рейс в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Шестьсот тысяч рублей на ветер, волшебные трамваи и убийственная пиротехника - Петербург готовится к Новому году

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Осталось всего две недели до одного из самых долгожданных праздников – Нового года. Улицы Петербурга уже украшены яркой иллюминацией, на Дворцовой площади возведена главная городская елка, над реками и каналами сверкают разноцветные гирлянды. Приблизить заветное 31-е декабря поможет Волшебный Трамвай, точнее несколько трамваев, которые выйдут на маршруты по Северной столице во вторник, 18 декабря.

- На Васильевском острове из Музея городского электрического транспорта на первый рейс выдут три вагона Волшебного Трамвая, украшенные праздничной иллюминацией из сотен лампочек. Он пройдет по одному из самых красивых маршрутов Петербурга – по Петроградской стороне через Троицкий мост к Садовой улице и до площади Репина, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Волшебный трамвай, украшенный праздничной иллюминацией, начал курсировать в Петербурге.

Первый рейс пройдет от Музея городского электрического транспорта до Среднего проспекта Васильевского острова, далее по 1-й и Кадесткой линии через Тучков мост, выйдет на проспект Добролюбова, Кронверский проспект, улицу Куйбышева, Каменоостровский проспект, переедет через Троицкий мост, свернет на Миллионную улицу, далее по набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице и завершится маршрут на площади Репина.

Волшебные Трамваи – это необычный транспорт. Специально для создания особой предновогодней атмосферы были выбраны вагоны, имеющие свою историю. По сути, это современные трамваи, однако руки профессионалов добавили ретро-стиля и превратили их в самый модный ленинградский вагон, который носит соответствующее имя – «Стиляга». Такой облик придает еще больше праздничной атмосферы и сможет переместить пассажиров в безвременное состояние Нового года.

Трамвайчики будут курсировать по одному из самых красивых маршрутов Петербурга – по Петроградской стороне через Троицкий мост. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трамвайчики будут курсировать по одному из самых красивых маршрутов Петербурга – по Петроградской стороне через Троицкий мост.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между прочим, настоящий «Стиляга» тоже примет участие в мероприятии. Являясь экспонатом Музея городского электрического транспорта, он будет «провожать» своих современных коллег в праздничный первый рейс. «Старший брат» тоже облачится в новогодние огоньки и будет наблюдать за происходящим перед музейным депо.

Перед тем, как Волшебный Трамвай отправится в первый предновогодний рейс, работница трамвайного парка № 5 прочтет стихотворение. Доброе напутствие станет надеждой, что Волшебный Трамвай порадует петербуржцев и гостей города, став для ним маленьким повседневным чудом.

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