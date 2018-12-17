2018-12-17T14:45:30+03:00
Общество

Как Dostaевский оптимизирует расходы, сортируя мусор

А еще делает Северную столицу немного чище
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Команда Dostaевского разработала конструкцию эко-домиков и построила их в зоне вывоза мусора.Команда Dostaевского разработала конструкцию эко-домиков и построила их в зоне вывоза мусора.
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Сотрудники компании Dostaевский ежедневно находят новые решения, как оптимизировать работу компании. И вот один из наглядных примеров.

Раньше для утилизации мусора Dostaевский пользовался услугами подрядчика. Но сотрудники не могли контролировать ни объем, ни график вывозимого мусора. Перед компанией встала задача организовать централизованный сбор мусора с производств.

Dostaевский выбрал другого подрядчика с современным парком машин и выгодными условиями работы. Подрядчик предоставил контейнеры под мусор, которые были установлены на производствах клиента.

- Благодаря новому партнеру, мы заметили, что производства выбрасывают много картона, который можно было бы использовать как ресурс. Подрядчик готов был выступить посредником и передавать использованный картон на переработку», - рассказывает руководитель отдела качества Антон Коротыхин.

Такая схема оказалась выгоднее, чем обращаться к переработчику напрямую. Несмотря на то, что сумма, получаемая за картон через посредника ниже, компания не несет дополнительных трудозатрат: организацию дополнительного учета, расходы на логистику, документооборот.

Команде, таким образом, удалось убить одним ударом двух зайцев. За счет раздельной сортировки, а именно извлечения картонных коробок из общей массы, существенно снизился объем вывозимого мусора. Стоимость картона, который теперь уходит на переработку, подрядчик вычитает из общего счета.

Пока компания организовывала вывоз мусора и его сортировку, возник вопрос о временном хранении картона. С этой целью команда Dostaевского разработала конструкцию эко-домиков и построила их в зоне вывоза мусора. В целях безопасности, в том числе пожарной, домики запираются на ключ.

Dostaевский надеется, что так позаботится не только о внутренней эффективности работы компании, но и сделает Петербург немного чище.

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