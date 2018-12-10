В БКЗ «Октябрьский» показали «На крыльях мечты»

Почти четыре тысячи зрителей стали свидетелями большого концерта «На крыльях мечты», который прошел в БКЗ «Октябрьский» в рамках Международного дня инвалидов. На сцене кроме творческих коллективов Санкт-Петербурга выступили известные артисты, такие как певец Олег Крикун, иллюзионист Андрей Позняков, а также Михаил Боярский.

Д’Артаньян Всея Руси исполнил свои самые знаменитые шлягеры, чем несказанно порадовал публику. В перерыве он пожелал всем зрителям здоровья, а также достойно встретить грядущий Новый Год.

Главный режиссер БКЗ Геннадий Шагаев выстроил шоу так, чтобы оно было интересно не только людям старшего поколения, но и детям, которые также приехали в этот день в БКЗ. Поэтому концертные номера чередовались выступлениями фокусников, клоунов-мимов, а в какой-то момент на сцене появился живой медведь по имени Маша. Радости малышни не было предела!

- Традиция устраивать социальные концерты существует в БКЗ уже не один десяток лет. Мы всегда стараемся поддерживать малоимущие семьи, помогать благотворительным фондам и, конечно же, ждем людей с ограниченными возможностями в нашем зале, ведь для них здесь созданы все условия, - сказала директор-художественный руководитель БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.

Концерт завершился залпами конфетти и появлением на сцене макета Земля, который на руках вынесли дети – как символа добра, мира и процветания нашей планеты.