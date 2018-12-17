2018-12-17T18:31:25+03:00
Досуг

На концерте «Алиса» в Петербурге все поклонники получат сингл «Ъ»

Юбилейное шоу Константина Кинчева состоится 25 декабря 2018 года
Степан СТЕПАНОВ
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Константин Кинчев отметит юбилей концертом в Петербурге.Константин Кинчев отметит юбилей концертом в Петербурге.
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25 декабря состоится грандиозное выступление группы «Алиса» по случаю юбилея ее лидера и культового музыканта - Константина Кинчева. Это будет удивительный день и единственным концерт в России, когда каждый поклонник группы получит раритетный сингл «Ъ» в подарок!

Сингл поступил в продажу 12 июня 2010 года в Самаре на фестивале «Рок над Волгой», который закрывала «Алиса». Мы бережно хранили ограниченную партию дисков для особого случая, и вот он настал - юбилей Константина Кинчева!

Сейчас сингл «Ъ» уже не купить, но те счастливчики, которые придут на концерт 25 декабря в «А2», получат его в подарок. Чудеса случаются под Новый год!

Приходите 25 декабря в клубе A2 Green Concert на концерт «Алиса» и не забудьте получить свой заветный сингл «Ъ»!

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