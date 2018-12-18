Пять тысяч Дедов Морозов устроят новогодний забег в Петербурге

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Шестьсот тысяч рублей на ветер, волшебные трамваи и убийственная пиротехника - Петербург готовится к Новому году 00:00 00:00

Самый красный и новогодний забег в России, старт которому даст самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга, пройдет в центре Петербурга. Огромное количество участников, которых в этом году уже насчитывается около пяти тысяч, в костюмах доброго зимнего волшебника соберутся на Дворцовой площади рядом с главной елкой Северной столицы. После веселых мероприятий и музыки, они отправятся по улицам города, чтобы дарить друг другу и всем горожанам положительные эмоции, схожие с теми, что все ми ощущали в детстве в ожидании новогоднего чуда.

- III Международный забег Дедом Морозов начнется в субботу, 22 декабря, в 18:10. Перед ними мини-марафон преодолеют дети. Предновогодний вечер и веселое спортивное мероприятие завершится торжественной церемонией закрытия, которая намечена на 20:00, - говорится на сайте организаторов.

Новогодние волшебники начнут собираться в 15:00 на Дворцовой площади, переодеваться в костюмы, надевать бороды и готовиться к зимней пробежке. Потрясающее зрелище – тысячи Дедов Морозов устраивают зарядку, делают растяжку, приседают, а их щеки становятся все краснее и задорнее. Еще до начала самого забега участников и наблюдателей ждет праздничная концертная программа, которая создаст боевой настрой на преодоление намеченного пути. В 17:00 первый старт дадут дети. Они первые пробегутся по маршруту, которому после отправятся Деды Морозы. Также ребятишек ожидает церемония награждения, где самые лучшие получат знаки отличия, призы и медали.

Участвовать в забеге можно как в своем костюме Деда Мороза, так и взять красный тулуп, штаны и шапку с бородой у организаторов. Также всем желающим пробежаться с такой оравой волшебников выдадут специальный нагрудный номер и памятку участника. Стать частью такого необычного флешмоба в честь наступления Нового года может каждый в возрасте от 4-х до 80-ти лет, так как это самый объединяющий праздник, который любим и взрослыми и детьми.

Старт забега - на Дворцовой площади, оттуда толпа Дедов Морозов начнут свой путь. Далее участники должны будут преодолеть 2,5 километра по Адмиралтейскому проспекту, вокруг Исаакиевского собора и вернутся снова на площадь к главной городской елке, где продолжат веселье.