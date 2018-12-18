2018-12-18T11:43:16+03:00
Телевизор

Пятый канал лидирует по длительности просмотра!

Вот уже второй год подряд Пятый лидирует среди всех федеральных каналов по длительности просмотра
Степан СТЕПАНОВ
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К 2019 году Пятый готовит сразу несколько эксклюзивных премьер телевизионных сериалов и программ.К 2019 году Пятый готовит сразу несколько эксклюзивных премьер телевизионных сериалов и программ.
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По данным Mediascope на декабрь 2018 года, все россияне, в возрасте от 25 до 59 лет, второй год подряд отдают явное предпочтение Пятому каналу по продолжительности просмотра всего суточного контента. Телезрители этой возрастной категории оставались на Пятом 86 минут в день!

Этот критерий особенно важен, ведь именно по нему можно определить насколько контент канала интересен зрителям, сколько времени в сутки они хотят смотреть тот или иной канал. Такие высокие показатели свидетельствуют о том, что сетка Пятого канала правильно сформирована. Программы, сериалы и фильмы ориентированы на зрителей, подобраны исходя из их вкусов.

Пятый канал активно развивает собственное производство развлекательных и информационных телепрограмм, документального кино и телесериалов.

Так в 2017 году в федеральном эфире канала вышел первый сезон детективного телесериала «Свои», ставшего финалистом ТЭФИ-2018 и завоевавшего сердца миллионов телезрителей. С 1 декабря 2018 года Пятый начал показ второго сезона долгожданного сериала. Одновременно с подготовкой к эфиру «Своих», был запущен в производство новый телесериал «Родные».

За последние месяцы на канале стартовали сразу несколько успешных телепрограмм: «Светская хроника», «Вся правда о…», «Моя правда», «Неспроста».

К 2019 году Пятый готовит сразу несколько эксклюзивных премьер телевизионных сериалов и программ.

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