2018-12-18T11:49:49+03:00
Досуг

Новогоднее музыкальное шоу «Рождество в ритме джаза» состоится на Новой сцене Александринского театра

Накануне Нового года Sweet Hot Jazz Band исполнят коллекцию лучших винтажных песен с рождественским настроением
Степан СТЕПАНОВ
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Sweet Hot Jazz Band прочно занял нишу развлекательного джаза.Sweet Hot Jazz Band прочно занял нишу развлекательного джаза.
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Самый зажигательный джазовый коллектив Петербурга Sweet Hot Jazz Band под управлением Вовы Чё Морале, представит потрясающую праздничную джазовую программу мировых хитов! Музыканты приготовили специальный рождественский репертуар, объединяющий популярные джазовые композиции, которые на протяжении многих лет сопровождают зимние праздники в разных странах.

Жизнерадостные, весёлые и самые романтичные песни, которые исполняли Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Дюк Элингтон и другие знаменитые музыканты, создают атмосферу волшебства и безграничного счастья. Накануне Нового года Sweet Hot Jazz Band исполнят коллекцию лучших винтажных песен с рождественским настроением.

Sweet Hot Jazz Band прочно занял нишу развлекательного джаза, мастерски исполняя узнаваемые композиции, знакомые и понятные всем без исключения. Фронтмен коллектива - Вова Чё Морале - поющий трубач, в совершенстве владеет искусством вокальной импровизации и сделает ваш вечер незабываемым.

Стоимость билетов от 1200 рублей.

Когда: 29 декабря в 19:00

«Рождество в ритме джаза».

«Рождество в ритме джаза».

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