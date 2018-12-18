Театр Лилии Тим представляет сказку «Тайна Лунозавра»

Действие разворачивается в фантастическом Заповеднике, где одни животные маскируются под других: Тигровая бабочка, Осьминог-Паук, Хамелеон-Петух… Эти уникальные звери очень ценные.

Однажды коварный Дрессировщик решает их украсть и среди похищенных случайно оказывается маленький дракончик Лунозавр.

Спасать животных отправляются хранитель заповедника Лёва и инопланетянка Лу. Им предстоят нелегкие испытания!

Друзья пройдут через логово динозавра, болото сновидений и долину гигантских цветов.

В финале им предстоит сразиться с огнедышащим Зеркальным Драконом и свитой Дрессировщика!

Театр помогает воспитывать в детях добрые чувства. Казалось бы, есть мультфильмы, книги, обучающие программы. Но театр - это необыкновенное чудо! Живые актеры, речь в реальном времени, красочные костюмы, обстановка - все это оставляет в душе маленького человека впечатления на всю жизнь.

Здесь не может быть ошибок, нет дублей, нет возможности переписать заново. Все это больше похоже на настоящую жизнь с ее разноцветными красками. Дети впитывают в себя атмосферу творчества, у них появляется тяга к познанию, развитию, состраданию.

В сказке «Тайна Лунозавра» присутствует интерактивная постановка. Это очень важно для маленьких зрителей, так как зачастую смирно сидеть целый спектакль им не под силу. Когда же есть возможность вместе с героями пуститься в разведку, совсем иные чувства вызывает шоу. Где еще ребята смогут помочь персонажам одолеть силы зла? А в театре можно! Интерактив учит малышей, как справляться с трудностями в настоящей жизни, и это очень ценно.

«Тайна Лунозавра» - это:

- Технологии дополненной реальности, 3D визуализация

- Зеркальные статуи и светящиеся звери-гиганты (размером 6 метров)

- Цирковые трюки и иллюзионы

- Познавательные факты животного мира

- Интерактив на весь зал.

Даты показов:

2, января время: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

3 января, время: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

7 января, время: 11:00, 13:00

8 января, время: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Где: Дворец «Олимпия»

(Литейный пр, 14, Главная сцена)

Рекомендовано детям от 4 лет