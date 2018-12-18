Как вычислить курьера-мошенника

Недавно в компании Dostaевский был зафиксирован инцидент с мобильными терминалами: мошенники воспользовались фейковым устройством для печати поддельных чеков. Но благодаря контролю со стороны финансово-экономического отдела компании, специалистам удалось быстро выявить нарушителей и отреагировать должным образом.

Курьеры одного из производств компании Dostaевский разработали мошенническую схему, с помощью которой в течение двух недель им удавалось всю выручку «класть себе в карман».

Частично эти дни пришлись на выходные, кроме того, приход по терминалам всегда запаздывает, в том числе поэтому злоумышленникам удавалось так долго обманывать коллег.

Предположительно, мошенники приобрели терминал в одном из магазинов Санкт-Петербурга, сейчас это можно сделать даже в Интернет-магазине. Курьеры предоставляли в компанию поддельные чеки, которые печатали с помощью фейкового устройства. Отчеты и поддельные чеки курьеры передавали администратору, который был вовлечен в мошенническую схему. Курьеры оформляли доставку наличными, но оператору сообщали, что клиент оплатил безналом. Наличные деньги курьер «клал себе в карман».

По текущим отчётам всё сходилось, но цифры по приходу на счета компании не соответствовали заявленным в отчетах. Благодаря дополнительной проверке удалось выявить нарушение. Избежать подобных инцидентов можно ежедневно сравнивая ожидаемые и фактические поступления. Только ежедневный контроль позволит выявить все возможные ошибки и нарушения.

Если бы специалисты вовремя не зафиксировали утечку средств, компания могла потерять до половины выручки одного производства за 2 недели работы мошенников.

Как бы не хотел бизнес доверять своим сотрудникам, бдительность по всем направлениям позволит избежать финансовых потерь на любом из уровней управления. Интегрируя современные, актуальные способы оплаты для клиентов, нужно не забывать о рисках и иметь работающую схему контроля поступления денежных средств.

Инструкция:

1.Отслеживать критичные даты (праздники, выходные)

2.Осуществлять ежедневный контроль связки «курьер-администратор»

3.Ежедневно проводить сверку отчетов администраторов и реального прихода средств

4.Проверку осуществлять не только на уровне бухгалтерии, но финансовым контролером.

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