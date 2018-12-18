Объявлены даты проведения и первые пять артистов фестиваля Stereoleto 2019 в Петербурге

Любимому летнему фестивалю STEREOLETO – восемнадцать! Отмечать совершеннолетие в 2019 году мы будем 6 и 7 июля в Севкабель Порту. К нам едут: Rag'n’Bone Man – выдающийся соул-исполнитель, автор громкого хита «Human», культовая российская группа «Мумий Тролль», завораживающая норвежская певица AURORA, самая обсуждаемая группа 2018 года IС3PEAK и самая душевная и яростная группа из США – Algiers.

Tinkoff STEREOLETO переезжает в Севкабель Порт – новое место силы всех петербуржцев с самым фантастическим видом на Неву и Финский залив. Фестивальная площадка STEREOLETO в 2019 году – это огромная территория, 5 абсолютно разных по оформлению и концепту сцен, разнообразные крытые и открытые лаунж-зоны, арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров, а также традиционные stereofood, stereomarket, stereofun и многое другое, что организаторы пока держат в секрете.

КОМПЕТЕНТНО

- Старейший фестиваль в России на самом деле только подходит к своему творческому совершенностереолетию - не растеряв при этом бодрости духа, энтузиазма, способности радоваться и удивляться, а также радовать и удивлять своих слушателей, - отметил генеральный продюсер STEREOLETO Илья Бортнюк. - В 2019 году мы готовим много нового и интересного: новая локация, еще больше пространства, еще больше сцен и артистов, новые радости и новые впечатления. Будут и сюрпризы - обо всем будем постепенно рассказывать. В общем, мы бодры, веселы и в будущее смотрим с оптимизмом, и как поется в замечательной песне из любимого фильма моего олимпийского детства: "Только небо, только ветер, только радость впереди!".

В феврале Tinkoff STEREOLETO объявит следующих участников фестиваля и новые подробности.

Tinkoff STEREOLETO 2019

6 и 7 июля, Севкабель Порт

Билеты: spb.kassir.ru bestfest.ru. Детям до 10 лет – вход бесплатный.