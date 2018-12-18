Красивый выход из декрета: Дочь омского министра спорта стала вице-мисс «Супермодель Вселенной 2018»

Международный конкурс «Супермодель Вселенной» - это сосредоточение элегантности и женской красоты. Лучшие красавицы со всего мира приезжают побороться за звание супермодели. В 2018 году отбор прошли 17 участниц из 17 стран мира, а наша петербургская красавица Евгения Мягкова заняла почетное второе место.

В модельный бизнес 30-летняя Евгения попала больше десяти лет назад. После удачной фотосессии девушке предложили контракт в Китае, а после и Милан распахнул свои двери.

- Мой рост 183 см и хорошие параметры позволяли мне работать на подиуме, - поделилась с нами Евгения.- Это был отличный опыт.

В 2014 году девушка вышла замуж за петербуржца и осталась жить в Северной столице. У пары родились две дочери. Одной сейчас два годика, второй - три, а их мама уже в отличной форме и блистает на конкурсах красоты.

- Это был красивый выход из декрета, - хвастается модель. - Я стала «миссис Санкт-Петербург – 2018», а после мне предложили представлять нашу страну на международном конкурсе «Супермодель Вселенной».

Очаровательная Евгения во время конкурса.

Победила на конкурсе, который проходил в Филиппинах, украинка, а наша русская красавица получила статус «вице-мисс».

- Конечно, я хотела первое место, но я абсолютно не расстроилась, это почетно, - признается Женя. - Муж очень гордится, а дочки теперь говорят, что они принцессы, ведь корона теперь у мамы.

Отец нашей супермодели - министр спорта Омска Дмитрий Крикорьянц - дочерью тоже гордится и только успевает читать прессу. Однако это не единственная награда в жизни Евгении. Она мастер спорта по фехтованию, входила в состав юниорской сборной России, успешная модель. Но самая главная ее работа, как признается молодая женщина, - быть мамой двух очаровательных девочек.

ТТХ Евгении МЯГКИХ:

Вес - 63 кг.

Рост - 183 см.

Объем груди - 88 см.

Объем талии - 63 см.

Объем бедер - 94 см.