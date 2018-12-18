2018-12-18T17:00:29+03:00
Дом. Семья

Идеи новогодних подарков для тех, у кого есть все

Удивите любимых оригинальными вещами от «Керхер»
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Идеи новогодних подарков для тех, у кого есть все. Фото предоставлено компанией "Kärcher".Идеи новогодних подарков для тех, у кого есть все. Фото предоставлено компанией "Kärcher".
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В детстве мы с особым трепетом ждали Нового года и мчались утром 1 января под елочку, чтобы получить и распаковывать заветный подарок. Но с возрастом магия волшебной ночи прошла, и многие из нас уже без повода могут купить себе все, что захотят. С одной стороны, это прекрасно, а с другой – мы постепенно стали забывать, как это ждать и мечтать. Но эксперты «Керхер» знают, как порадовать близких в Новый 2019 год.

«Волшебники» из «Керхер» составили список домашних помощников, которые сэкономят время и с радостью возьмут на себя тяжелую работу по дому. А вот и новогоднее чудо: накануне праздника многие товары продаются по специальным ценам. Скорее выбирайте подарки под елку!

Подарки для любимых дам

Стеклоочиститель WV 2 Premium. Легко справится с чисткой всех стекол, зеркал и гладких твердых поверхностей в доме. В комплекте аккумуляторного стеклоочистителя есть пульверизатор, микроволоконная насадка и сам аппарат. В декабре он идет в подарочной упаковке и по специальной цене – 3 690 рублей!

Стеклоочиститель WV 2 Premium. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Стеклоочиститель WV 2 Premium. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Электровеник КВ 5. Не всегда хочется подметать мусор веником, а уж тем более доставать пылесос. Именно для таких «пограничных» случаев предназначен электровеник КВ 5, специально разработанный для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Отличный подарок за 3 990 рублей!

Электровеник КВ 5. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Электровеник КВ 5. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Cookie Monster . С уборкой комнат и лестниц, чисткой мягкой мебели и сбора пыли даже в труднодоступных местах легко справится компактный, но мощный безмешковый пылесос VC 5 Premium с фильтром HEPA 12. Второе имя «крошки» – Cookie Monster, поэтому в комплекте с ней вы получите книгу рецептов домашних печенек. И все это по праздничной цене – 9 990 рублей.

Cookie Monster. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Cookie Monster. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Пароочиститель. Надоело дышать химией и часами оттирать застаревшие пятна тряпкой? Быстро удалить даже стойкие загрязнения без помощи химических средств поможет пароочиститель. Чистка паром удаляет до 99,99% бактерий практически на всех твердых поверхностях в доме. Всего от 4 590 рублей.

Пароочиститель. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Пароочиститель. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Подарки для него

Аппарат высокого давления. Уход за любимым железным конем – это отдельная история, которая особенно волнует представителей сильного пола. В арсенале «Керхер» есть большой выбор аппаратов высокого давления, которые помогут отчистить до блеска любой автомобиль – от «Жука» до Ford F-250 Super Chief. Прекрасным подарком всем автолюбителям станет мойка высокого давления K 5 Compact за 18290 рублей, оснащенная двигателем водяного охлаждения. Аппарат подходит для очистки автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Кроме того, им можно почистить фасады и территорию вокруг дома, а значит, ему порадуются все дачники.

Аппарат высокого давления. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Аппарат высокого давления. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Пылесос WD 3 Premium Home. Если же ваш мужчина постоянно занят ремонтом, работает в мастерской или любит повозиться на загородном участке, то вы можете помочь ему с уборкой, не прикладывая особых усилий. Мощнейший хозяйственный пылесос WD 3 Premium Home за 6990 рублей для влажного и сухого мусора с контейнером из нержавеющей стали объемом 17 л и дополнительным набором аксессуаров для уборки дома – настоящая новогодняя мечта, за которую вам точно скажут «спасибо»!

Пылесос WD 3 Premium Home. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Пылесос WD 3 Premium Home. Фото предоставлено компанией Kärcher.

Где купить подарки к Новому году в Петербурге?

Ждем вас в Керхер Центре на Аптекарской набережной, 12. Для вас – огромный выбор подарков, профессиональные консультации и демонстрация техники на разных видах покрытий и наши эксклюзивные ценовые предложения.

В отличие от других магазинов, где обычно предлагают гарантию 2 года, в «Керхер Центре» вы получаете гарантию на бытовую технику 5 лет.

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