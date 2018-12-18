2018-12-18T17:32:13+03:00
Общество

"Авто Премиум" встречает Деда Мороза в Мега Парнас

Волшебник прилетит в полдень 22 декабря 2018 года специально по приглашению официальных дилеров SKODA
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"Авто Премиум" встречает Деда Мороза в Мега Парнас. Фото предоставлены группой "Авто Премиум"."Авто Премиум" встречает Деда Мороза в Мега Парнас. Фото предоставлены группой "Авто Премиум".
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В ближайшую субботу, 22 декабря 2018 года, в 12.00 Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» ожидает прибытия Деда Мороза в Санкт-Петербург и приглашает всех за подарками!

В этом году Дед Мороз прилетит самым ранним небесным рейсом по приглашению группы «Авто Премиум». Зимний волшебник нагрянет вместе с многочисленной свитой эльфов, любой день превращающих в сказку.

Сказка для детей

На центральной сцене МЕГА Парнас развернется волшебное театрализованное представление. Будут работать эльфы-кудесники, которые научат ребят делать новогодние подарки, расписывать колокольчики и «дергунчиков». Дети отправятся в путешествие по заколдованному лесу и встретятся с необычными лесными жителями. Веселье, смех, чудеса и подарки ждут маленьких гостей праздника.

ŠKODA KODIAQ для взрослых

Тем временем взрослые смогут отдохнуть на поляне, где припаркуется ŠKODA KODIAQ, и получить заряд позитивных эмоций вместе с выгодным новогодними предложениями от дилерских центров группы «Авто Премиум».

Фото предоставлены группой «Авто Премиум»

Фото предоставлены группой «Авто Премиум»

А желающие протестировать автомобили всего модельного ряда чешской марки смогут записаться на тест-драйв в дилерские центры «Авто Премиум»: на пр. Энгельса, 35, ул. Хасанской, 5 или ул. Руставели 25/2.

Приглашаем по-новогоднему повеселиться и первыми встретить Деда Мороза на центральной сцене МЕГА Парнас 22 декабря в 12.00.

Виртуально познакомиться и забронировать новый ŠKODA KODIAQ и другие модели ŠKODA можно на сайте.

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