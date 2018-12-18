"Авто Премиум" встречает Деда Мороза в Мега Парнас
В ближайшую субботу, 22 декабря 2018 года, в 12.00 Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» ожидает прибытия Деда Мороза в Санкт-Петербург и приглашает всех за подарками!
В этом году Дед Мороз прилетит самым ранним небесным рейсом по приглашению группы «Авто Премиум». Зимний волшебник нагрянет вместе с многочисленной свитой эльфов, любой день превращающих в сказку.
Сказка для детей
На центральной сцене МЕГА Парнас развернется волшебное театрализованное представление. Будут работать эльфы-кудесники, которые научат ребят делать новогодние подарки, расписывать колокольчики и «дергунчиков». Дети отправятся в путешествие по заколдованному лесу и встретятся с необычными лесными жителями. Веселье, смех, чудеса и подарки ждут маленьких гостей праздника.
ŠKODA KODIAQ для взрослых
Тем временем взрослые смогут отдохнуть на поляне, где припаркуется ŠKODA KODIAQ, и получить заряд позитивных эмоций вместе с выгодным новогодними предложениями от дилерских центров группы «Авто Премиум».
Фото предоставлены группой «Авто Премиум»
А желающие протестировать автомобили всего модельного ряда чешской марки смогут записаться на тест-драйв в дилерские центры «Авто Премиум»: на пр. Энгельса, 35, ул. Хасанской, 5 или ул. Руставели 25/2.
Приглашаем по-новогоднему повеселиться и первыми встретить Деда Мороза на центральной сцене МЕГА Парнас 22 декабря в 12.00.
Виртуально познакомиться и забронировать новый ŠKODA KODIAQ и другие модели ŠKODA можно на сайте.
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