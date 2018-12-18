Выше облаков — только горы: финал «Туризма по-родственному». Часть I

Новый проект «Комсомольской правды» и «Уральских авиалиний» завершается, но у нас еще остались интересные истории и яркие идеи для ваших собственных путешествий. Напомним, «Туризм по-родственному» — это путешествия по бывшим Советским республикам.

На четвертый день поездки по Грузии наши журналисты совершили «восемь оборотов вокруг гор» по Военно-Грузинской дороге, поднялись на высоту 2150 метров и нашли самые вкусные хинкали в мире. Впечатлений оказалось так много, что финальную часть путевого дневника мы решили разбить на две части.

ЕЛЕНА, РАЗДОБЫЛА РЕЦЕПТ ПРАВИЛЬНЫХ ХИНКАЛИ

Даже через несколько дней после начала путешествия классическая Грузия продолжала преподносить сюрпризы. Отправляясь сюда, я была уверена, что еду в «страну шашлыков и красного вина». А на деле – оказалось, что это, скорее, край «хинкали и белого». На родину одного из этих вкусных символов Грузии мы и рванули в очередной день нашего турне по Военно-Грузинской дороге.

Крохотное село Пасанаури расположено в удивительно красивом месте.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Пасанаури – вы когда-нибудь слышали название этого маленького села на берегу Белой Арагви? Скорее всего, нет. А между тем, каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал блюдо, которое изобрели именно здесь – ароматные, сочные, никогда не надоедающие хинкали. За ними и сегодня едут в Пасанаури. И не только жители Грузии, но и многочисленные туристы. Считается, что самые вкусные хинкали можно отведать именно здесь. И нам посчастливилось в этом убедиться.

Каменное тесто и сочный фарш – вот главные секреты любимого грузинского блюда.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Опустошив огромную тарелку, загрустили: как теперь ходить в грузинские рестораны в Санкт-Петербурге? Ведь как бы хорошо там ни готовили, это все равно будет уже «совсем не то». То ли в продуктах дело, то ли в тех «приправах», что любое, самое простое угощение, в Грузии превращают в пищу богов: чистейший воздух, сияние белого снега у горных рек, прекрасные люди с открытыми сердцами за одним столом с тобой…

Чтобы хоть как-то скрасить нам боль разлуки с полюбившимся блюдом, Давид Тваладзе из компании «Tbilistory» поделился с нами своим фирменным рецептом хинкали (см. в конце статьи). Тем и утешились.

И отправились дальше по Военно-Грузинской дороге – пожалуй, одной из самых живописных в мире.

Военно-Грузинская дорога: через несколько минут мы будем смотреть на те горы, что на горизонте, сверху вниз.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Всего час от Тбилиси – и очередной скачок во временах года: из теплой осени перемещаемся в идеальную зиму, с пушистым белым покрывалом на деревьях, домах и склонах. А еще – с огромным количеством фур на обочинах. В открытых кузовах видны мандарины и упаковки вина. «Военка» для большинства из этих машин – единственный путь в Россию. А дорожные и погодные условия здесь таковы, что трассу могут перекрыть в любой момент. Остановились, разговорились с одним из водителей. Он из Казахстана, везет в Россию вино из Кахетии, в очереди на проезд через перевал дежурит уже пять дней. И это еще не предел.

К счастью, для легковых машин дорога в этот день была открыта. И праворульная (в Грузии их очень много) «Делика» нашего водителя и проводника Зазы Мусеридзе храбро преодолевала многочисленные витки шоссе, проложенного прямо на склоне. Вот только что дружная вереница машин неслась прямо у тебя над головой. Минута-другая – и ты уже смотришь на тех, кто едет следом, сверху вниз. Непередаваемое ощущение!

Курорт Гудаури начали обустраивать в середине восьмидесятых. Надо признать, место выбрано идеально!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Наш путь лежал в Гудаури – еще одно небольшое село, знаменитое своим горнолыжным курортом. Оно находится на высшей точке Военно-Грузинской дороги - 2150 метров над уровнем моря. Дышится здесь тяжело: чувствуется нехватка кислорода. Но мудрый организм быстро адаптируется, да и красота пейзажа искупает все кратковременные неудобства.

Я смотрела по сторонам в состоянии ошеломления и восторга. Как описать красоту зимних гор? Для этого не хватит никаких слов – даже если подкрепить их вдохновляющим воздействием коронных грузинских напитков.

Сезон в Гудаури длится с декабря по конец апреля.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Недавно курорту Гудаури исполнилось 30 лет. Сейчас он в самом расцвете сил: полон идей, планов, гостиниц, кафе, канатных дорог и возможностей для развлечений. «Настоящий» сезон начнется здесь в январе, но уже к моменту нашего приезда на склонах было полно лыжников и сноубордистов. «Щелкая» очередного фристайлера Илья сделал полшага с обочины трассы и тут же провалился в снег по пояс. Через минуту его примеру последовала и я…

В этих местах получаешь по-настоящему яркие впечатления.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Кстати, как вы думаете, сколько лет может быть инструктору по горным лыжам? Шота Элисашвили 74 года, а ведь на курорте работает и более опытный его коллега: ему 76! Шота бодр, строен, красив и влюблен в свою работу. А еще он дважды чемпион Грузии по горнолыжному спорту среди ветеранов.

Своим любимым делом занимается более 35 лет.

- Сначала я на Гудаури с канатками работал – установка, наладка…. Потом смотрю: другие катаются, а я нет. И знаете, мне это не понравилось, - объяснил внезапный зигзаг своей трудовой биографии Шота.

На вопрос о секретах своего здоровья ответил просто: ски терапия!

По его словам, есть три главных причины, по которым горнолыжный спорт так популярен и полезен: первая – это чистый воздух, вторая – красивая природа, а третья – это танец, который ты танцуешь, спускаясь по трассе.

Со склона горы «ныряешь» прямо в снежную волну.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Господи, да как у них это получается – передавать свои мысли столь искренне и красиво?! Я так не умею, поэтому скажу проще: хотя бы раз в жизни в Гудаури нужно побывать каждому. Даже если вы совершенно не умеете кататься на лыжах.

Прощальный взгляд на красоту – и спускаемся вниз…Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

По дороге в долину разговорились с нашим спутником в этой поездке Зазой Мусеридзе. Он профессиональный гид по неизведанной, заповедной Грузии. Незаменимый человек для тех, кто ценит приключенческий формат путешествий. Или просто хочет увидеть малодоступные места этой потрясающей страны. Для этого мало иметь карту и машину высокой проходимости. Нужно еще знать все нюансы пути, уметь ориентироваться на местности и быть готовым к любым возможным неожиданностям в пути: горы шуток не любят.

Каждый день Заза Мусеридзе благодарит судьбу за то, что любимая работа позволяет ему видеть самые красивые места родной страны. Фото: Давид Тваладзе.

Заза – из тех людей, что могут «с закрытыми глазами» отвезти в горные регионы - Рачу, Сванетию, Тушети, Хевсурети, Лечхуми. Провезут по перевалам Годердзи и Зекари, а то и вовсе организуют многодневный пеший поход по горным тропам и помогут забраться на древние крепости или увидеть упрятанные в густых лесах древние храмы и монастыри. Конечно, для того, чтобы решиться на такой тур, нужно быть подготовленным, физически развитым человеком. А главное – трезво оценивать свои силы. Зато в результате…

- Есть такие места, от красоты которых у меня всегда выступают слезы, - признался нам этот суровый и сдержанный с виду человек.

Начали задумываться о второй серии грузинских приключений… Похоже, даже о «классической» Грузии мы не знаем практически ничего – по сравнению с тем, сколько всего еще можно узнать!

На что не пойдешь, чтобы сделать хороший кадр в горах. Фото: Елена Редькина.

ГОТОВИМ ХИНКАЛИ!

Для теста нужны только мука, соль и вода. Оно должно получиться не просто «крутым», но и твердым - таким, чтобы не ущипнуть! Несмотря на это, его придется как следует вымесить – минимум пять-шесть раз. Потом положить на полчаса в холодильник и снова пустить в ход руки. Вот теперь тесто можно раскатывать, резать и «делать пупырчики», как назвал процесс лепки хинкали один из наших новых друзей. Надеемся, фарш у вас уже готов? Запоминайте пропорции: 70% говядины, 30% свинины – непременно жирной, с «сальцом». Добавляем соль, черный перец, красный перец, чеснок, лук и немного зиры. Вот и все! Лепим, варим и наслаждаемся!

КСТАТИ

Генеральный партнер проекта «Туризм по-родственному» – авиакомпания «Уральские авиалинии»: 25 лет вместе с вами!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – это более 200 направлений полетов по всему миру: от Барселоны до Японии! Полеты в Грузию из Санкт-Петербурга «Уральские авиалинии» начали летом 2015 года. Уже через год, к началу курортного сезона, был открыт рейс в Батуми. Грузия – замечательная страна, где много достопримечательностей, великолепные ландшафты, море, неповторимый вкус горного воздуха и грузинских блюд. И в любое время года вы можете быстро и комфортно добраться до нее регулярными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии». Подробности на сайте.

«Уральские авиалинии»: Летим за солнцем и новыми впечатлениями!