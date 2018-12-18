В Петербурге построят батискаф для погружения в Марианскую впадину

Путешественник Федор Конюхов вместе с полярником Артуром Чилингаровым собирается покорить одно из самых загадочных мест мира – Марианскую впадину. Эта новость облетела планету еще в 2016 году. Сделать это они планируют на глубоководном аппарате, которого пока не существует. Но, судя по всему, появится на свет он в Северной столице.

Взяться за строительство батискафа готово одно из ключевых предприятий Объединенной судостроительной корпорации – «Адмиралтейские верфи». Об этом заявил его генеральный директор Александр Бузаков.

– Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Марианскую впадину. Это очень значимый заказ, – приводит пресс-служба «Адмиралтейских верфей» слова Бузакова.

Разрабатывать проект глубоководного аппарата, способный погрузиться на 11 тысяч метров ниже уровня моря (именно на таком расстоянии по последним измерениям находится самая глубокая точка Марианской впадины – Бездна Челленджера), собираются в следующем году. Другие детали без преувеличения грандиозных планов пока не разглашаются.

Напомним, что свои намерения опуститься на дно самого глубокого океанического желоба Земли, Федор Конюхов подтвердил в июле в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». По задумке путешественника, первое погружение должно состояться в 2021 году. Но экспедиция россиян будет зависеть от сроков строительства батискафа.

Сейчас Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке вокруг света. Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

Предполагается, что аппарат будет двухместным. Конюхов и Чилингаров собираются не только коснуться дна, но и провести там несколько суток. Испытание временем на дне необходимо для того, чтобы провести научные опыты. Самой важной целью исследователи ставят перед собой сбор грунта Марианской впадины. Желоб образуют две тектонические плиты – Тихоокеанская и Филиппинская.

– Грунт оттуда еще не доставали, а он бы дал важнейшую информацию для ученых, – объяснял ранее «КП» Конюхов. – Вы только подумайте: на Луну было семь экспедиций, а в Марианскую впадину погружались только дважды!

КСТАТИ

Только три человека во всем мире испытали на себе погружение на дно Марианской впадины. В 1960 году к Бездне Челленджера на батискафе «Триест» добрались швейцарский океанолог Жак Пикар и американский ученый Дон Уолш. Повторить их путь решился лишь в 2012 году знаменитый режиссер, автор «Титаника» и «Терминатор», Джеймс Кэмерон. В его батискафе по имени «Дипси челленджер» было только одно место, поэтому их встреча с бездной состоялась один на один. Погружение Кэмерона длилось около трех часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сейчас Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке вокруг света. Весь маршрут разбит на три этапа. Первый из них путешественник начал 6 декабря из порта Чалмерс в Новой Зеландии по направлению к мысу Горн в Чили. 12 декабря Федор Конюхов на борту весельной лодки встретил свой 67-й день рождения. Вторая часть маршрута запланирована от мыса Горн к австралийскому мысу Луин. И оттуда третий этап – в Новую Зеландию.