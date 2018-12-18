«Безопасный Петербург»: Горожанам разрешили подсматривать друг за другом и моментально докладывать о происшествиях

Почувствовать себя «большим братом» теперь может каждый петербуржец. Несколько дней назад в Северной столице заработало приложение «Безопасный город». Программа позволяет любому человеку получить доступ к городской системе видеонаблюдения. Зачем это нужно жителям Петербурга и как «подсмотреть» за соседом, рассказывает «Комсомольская правда».

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Приложение «Безопасный город» стало частью одноименного аппаратно-программного комплекса, который активно развивает Комитет по информатизации и связи Петербурга. Ранее в рамках проекта на улицах города увеличилось количество камер, появились датчики фиксации нарушений на дорогах и система мониторинга безопасности в школах и больницах. Все эти меры, по словам чиновников, пошли городу на пользу. Например, теперь лихачам все сложнее остаться незамеченными.

Вскоре такая участь настигнет и других нарушителей порядка. «Видеосвидетель» - так называется первая опция нового приложения. С ее помощью очевидец может снять преступление и моментально отправить ролик в городской центр видеонаблюдения. После этого нужно сообщить о происшествии в полицию и тем самым помочь стражам порядка. Ведь на руках у них сразу появятся неопровержимые доказательства.

Вторая важная функция - «Запрос видео». В теории она поможет петербуржцам найти камеры, на которые могли попасть интересующие их события. Правда, есть минус. Пользователю будет доступна только фотография с устройства.

- Следует выбрать адрес происшествия и необходимую видеокамеру на карте, указать интервал записи и сформировать запрос на сохранение архива, котором присваивается номер. Сделать это можно в течение 7 суток, - объясняют в «Городском мониторинговом центре».

Получить ролик на руки, оказалось, не так просто. Отдадут ее только по запросу правоохранителей, суда, прокуратуры или адвокатов.

КАК ПРОГРАММА РАБОТАЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Приложение мы решили испытать на себе. Чтобы зайти в систему, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуг». Установить программу «Безопасный город» можно бесплатно, скачав в AppStore и PlayMarket.

Первое, что бросается в глаза – простой интерфейс. Кнопок всего три: «Видеосвидетель», «Запрос видео» и «История». Первая функция работает исправно. Ролик записывается и автоматически уходит в систему. А вот с «Запросом видео» все не так гладко.

Во-первых, у приложения хромает поиск. Если в названиях улиц программа уже ориентируется, то с номерами домов дело обстоит гораздо плачевнее. К тому же, на карте они не обозначены. Чтобы найти нужный, приходится тыкать наугад. Желательно в этот момент иметь под рукой еще одну карту. Она поможет сравнивать местности.

Не повезло нам и дальше. С помощью приложения мы собрались найти камеры, зафиксировавшие ЧП последних двух дней. Выбор наш пал на три аварии и два пожара. Среди них – ДТП на Ленинском проспекте 67, где 16 декабря водитель сбил женщину с тремя детьми. Однако и тут нас ждало разочарование. Ни на одной из этих территорий устройства не было.

При этом чиновники уверяют, что сегодня в Петербурге установлено около 30 тысяч камер. В их поле зрения – сложные перекрестки и оживленные магистрали, городские парки и дворы спальных районов. В перспективе система охватит все районы города, что сделает его еще безопаснее.

НА ЗАМЕТКУ

Отправить ролики в центр видеонаблюдения можно не больше трех раз за сутки. Важно, чтобы на них действительно были запечатлены «происшествия». Видео с котиками сотрудники центра не оценят. Особенно, если вы пришлете его несколько раз. За это можно попасть в бан. Кстати, такая же система работает и с запросами. «Заказывать» можно не более трех видео в день.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Курдесов, руководитель движения «За безопасность»: «Это мост между гражданами и стражами порядка»

- Приложение – положительный инструмент для обеспечения безопасности в городе. Это некий мост между гражданами и правоохранительными органами. Петербуржцы могут повысить уровень раскрываемости преступлений. Стражи порядка будут охранять наш покой, а жители города активнее информировать силовиков о ЧП. Тестовый режим подразумевает, что программу в дальнейшем будут дорабатывать. Это опытная эксплуатация, в процессе которой будут выявляться недочеты, чтобы потом от них избавиться.