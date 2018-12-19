2018-12-19T17:32:19+03:00
Общество

Музей батискафов в Кронштадте получил уникального морского робота

Новый экспонат прибыл из Петропавловска-Камчатского
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В кронштадтский музей под открытым небом привезли необитаемый телеуправляемый робототехнический морской комплекс. Фото: Пресс-служба ЗВОВ кронштадтский музей под открытым небом привезли необитаемый телеуправляемый робототехнический морской комплекс. Фото: Пресс-служба ЗВО
Изменить размер текста:

В начале декабря в Кронштадте открылся уникальный Музей батискафов. Это одна из территорий военно-исторического парка Западного военного округа (ЗВО). На пристани у Петровского парка на острове Котлин можно взглянуть на настоящие малые подводные самоходные аппараты. В музее под открытым небом уже есть шесть батискафов и передвижная водолазная станция. Коллекцию будущего музея начали формировать еще в 2017 году.

– Подводные аппараты собраны из различных регионов страны, где они находились на оснащении частей Военно-Морского Флота, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности. С их помощью можно было транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы, – рассказали в пресс-службе ЗВО.

Теперь экспозиция пополнилась еще одним интересным экземпляром. В Петербург из Петропавловска-Камчатского прибыл необитаемый телеуправляемый робототехнический морской комплекс МТК-200.

– Оснащенный двумя манипуляторами и видеокамерами морской комплекс на гусеничном ходу стоял на вооружении Военно-Морского Флота в 1980-х годах, – рассказали в пресс-службе ЗВО.

Предназначался он для аварийно-спасательных работ. С его помощью можно обследовать и фотографировать затонувшие объекты, поднимать со дна предметы весом до ста килограмм. А еще такой аппарат может подать через шланг воздух на подлодку, которая терпит бедствие. На счету робота и ремонты подводных частей кораблей и причалов. И, конечно, участие в научно-исследовательских работах.

КСТАТИ

Попасть в музей на причале у Петровского парка можно совершенно бесплатно. Работает он только по выходным. Военно-исторический парк в Кронштадте, помимо выставки батискафов, включает в себя еще много интересных площадок. Среди них, например, эсминец «Беспокойный», комплекс береговых батарей, Кронштадтское Адмиралтейство, форты «Александр I» и «Кроншлот», партизанская деревня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга
Автозаводы Петербурга в ноябре увеличили выпуск машин на 17%
Пожар вспыхнул ночью в квартире в Невском районе Петербурга
Трубу с кипятком прорвало ночью на улице Замшина
Погода на 20 декабря в Петербурге: Легкий ветер и без осадков
Перед матчем СКА - ЦСКА 22 декабря на "Газпром-Арене" выступит Григорий Лепс
В Петербурге арестовали педофила, который развращал школьниц в Интернете
Беглов: Петербург будет зарабатывать не на нефти и газе, а на знаниях
В Павловске по дороге бегал серый волк
Участнику нападения на погибшего антифашиста Тимура Качараву дали 1,5 года колонии
Флешмоб, посвященный выбору имени для Пулково проведут в Парке победы
В Петербурге за вечер среды сбили троих пешеходов
В «Царское село» вернулся утраченный в войну альбом гравюр из собрания императорской библиотеки
После прорыва трубы на Солдата Корзуна в больнице с ожогами оказались двое петербуржцев
Петербург будет оцифровываться: Беглов посетил выставку «Умный город»
Компаниям запретят использовать имя Петербурга в названии без разрешения
Шарапова, Касаткина, Квитова: Стал известен состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году
На Краснопутиловской улице в Петербурге сгорела квартира
Полтавченко официально стал членом правления судостроительной корпорации
Первый пошел: через два дня после запуска, в ДТП попала машина Яндекс.Драйва