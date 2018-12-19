Музей батискафов в Кронштадте получил уникального морского робота

В начале декабря в Кронштадте открылся уникальный Музей батискафов. Это одна из территорий военно-исторического парка Западного военного округа (ЗВО). На пристани у Петровского парка на острове Котлин можно взглянуть на настоящие малые подводные самоходные аппараты. В музее под открытым небом уже есть шесть батискафов и передвижная водолазная станция. Коллекцию будущего музея начали формировать еще в 2017 году.

– Подводные аппараты собраны из различных регионов страны, где они находились на оснащении частей Военно-Морского Флота, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности. С их помощью можно было транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы, – рассказали в пресс-службе ЗВО.

Теперь экспозиция пополнилась еще одним интересным экземпляром. В Петербург из Петропавловска-Камчатского прибыл необитаемый телеуправляемый робототехнический морской комплекс МТК-200.

– Оснащенный двумя манипуляторами и видеокамерами морской комплекс на гусеничном ходу стоял на вооружении Военно-Морского Флота в 1980-х годах, – рассказали в пресс-службе ЗВО.

Предназначался он для аварийно-спасательных работ. С его помощью можно обследовать и фотографировать затонувшие объекты, поднимать со дна предметы весом до ста килограмм. А еще такой аппарат может подать через шланг воздух на подлодку, которая терпит бедствие. На счету робота и ремонты подводных частей кораблей и причалов. И, конечно, участие в научно-исследовательских работах.

КСТАТИ

Попасть в музей на причале у Петровского парка можно совершенно бесплатно. Работает он только по выходным. Военно-исторический парк в Кронштадте, помимо выставки батискафов, включает в себя еще много интересных площадок. Среди них, например, эсминец «Беспокойный», комплекс береговых батарей, Кронштадтское Адмиралтейство, форты «Александр I» и «Кроншлот», партизанская деревня.