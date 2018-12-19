2018-12-19T13:16:20+03:00
Общество

ЗакС принял Генплан Петербурга в третьем чтении

Документ вступит в силу после подписания врио губернатора Северной столицы Александра Беглова
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЗакС принял Генплан Петербурга в третьем чтенииЗакС принял Генплан Петербурга в третьем чтенииФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Петербургские депутаты ЗакСобрания в третьем чтении приняли поправки в действующий Генеральный план города в ходе заседания в среду, 19 декабря. Документ устанавливает задачи территориального планирования, как по развитию, так и размещению объектов при капитальном строительстве. После того, как поправки поддержали 40 депутатов, план был отправлен временному исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову на подписание.

- Следует проводить природоохранные мероприятия в бассейнах Невы и Ладожкого озера для сохранения и улучшения качества воды. Полностью прекратить сброс неочищенных сточных вод в Неву и ее притоки, - говорится в документе, опубликованном на сайте ЗакСа.

Это и многое другое принято в Генплане. Кроме того, в него входят планы по строительству метро, открытие новых станций, а также развитию веток. Также планируется строительство водоводов для водоснабжения новых жилых зон на южной границе Пушкинского района, реконструкция канализационных очистных сооружений, насосных станций, первый этап строительства Охтинского канализационного коллектора, возведение новых электроподстанций в Ржевке, Славянке, Колпино и многих других местах.

В документ вошли и особо охраняемые природные территории, за которыми необходимо следить. Это и Юнтоловский заповедник, озеро Щучье, Комаровский берег, Дудергофские высоты, Елагин остров и многие другие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Автозаводы Петербурга в ноябре увеличили выпуск машин на 17%
Пожар вспыхнул ночью в квартире в Невском районе Петербурга
Трубу с кипятком прорвало ночью на улице Замшина
Погода на 20 декабря в Петербурге: Легкий ветер и без осадков
Перед матчем СКА - ЦСКА 22 декабря на "Газпром-Арене" выступит Григорий Лепс
В Петербурге арестовали педофила, который развращал школьниц в Интернете
Беглов: Петербург будет зарабатывать не на нефти и газе, а на знаниях
В Павловске по дороге бегал серый волк
Участнику нападения на погибшего антифашиста Тимура Качараву дали 1,5 года колонии
Флешмоб, посвященный выбору имени для Пулково проведут в Парке победы
В Петербурге за вечер среды сбили троих пешеходов
В «Царское село» вернулся утраченный в войну альбом гравюр из собрания императорской библиотеки
После прорыва трубы на Солдата Корзуна в больнице с ожогами оказались двое петербуржцев
Петербург будет оцифровываться: Беглов посетил выставку «Умный город»
Компаниям запретят использовать имя Петербурга в названии без разрешения
Шарапова, Касаткина, Квитова: Стал известен состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году
На Краснопутиловской улице в Петербурге сгорела квартира
Полтавченко официально стал членом правления судостроительной корпорации
Первый пошел: через два дня после запуска, в ДТП попала машина Яндекс.Драйва