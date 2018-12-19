ЗакС принял Генплан Петербурга в третьем чтении

Петербургские депутаты ЗакСобрания в третьем чтении приняли поправки в действующий Генеральный план города в ходе заседания в среду, 19 декабря. Документ устанавливает задачи территориального планирования, как по развитию, так и размещению объектов при капитальном строительстве. После того, как поправки поддержали 40 депутатов, план был отправлен временному исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову на подписание.

- Следует проводить природоохранные мероприятия в бассейнах Невы и Ладожкого озера для сохранения и улучшения качества воды. Полностью прекратить сброс неочищенных сточных вод в Неву и ее притоки, - говорится в документе, опубликованном на сайте ЗакСа.

Это и многое другое принято в Генплане. Кроме того, в него входят планы по строительству метро, открытие новых станций, а также развитию веток. Также планируется строительство водоводов для водоснабжения новых жилых зон на южной границе Пушкинского района, реконструкция канализационных очистных сооружений, насосных станций, первый этап строительства Охтинского канализационного коллектора, возведение новых электроподстанций в Ржевке, Славянке, Колпино и многих других местах.

В документ вошли и особо охраняемые природные территории, за которыми необходимо следить. Это и Юнтоловский заповедник, озеро Щучье, Комаровский берег, Дудергофские высоты, Елагин остров и многие другие.