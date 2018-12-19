2018-12-19T15:30:53+03:00
Звезды

Елена Ваенга призналась, что до сих пор верит в Деда Мороза

Певица поздравила всех православных с праздником Николая Чудотворца, которого
Людмила ИЛЬИНА
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Елена Ваенга сказала, что верит в Деда Мороза.Елена Ваенга сказала, что верит в Деда Мороза.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сегодня, 19 декабря, православные отмечают большой праздник - день памяти святителя Николая. Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых. Любят его и многие верующие звезды шоу-бизнеса. Например, певица Елена Ваенга. Утром в своем Инстаграм она поздравила всех своих подписчиков с этой датой.

- Ваня (сын певицы, – прим. Авт.) проснулся в шесть и предложил пойти в церковь, - написала Ваенга в своем Instagram. - Я с радостью согласилась. Сегодня праздник Николы Чудотворца, всех православных поздравляю. Я всегда говорила, что Дедушка Мороз есть. Санта Клаус - и есть святой Николас. Все просто, я верю и я серьезно.

И, правда, принято считать, что прообразом Санта-Клауса является именно христианский святой Николай Чудотворец, который славился своей благотворительностью. Он тайно помогал бедным людям, у которых были дети. Елена Ваенга тоже недавно стала для кого-то «тайным Сантой». Артистка летала в Париж со своим сыном и посетила местную церковь. Увидев бедного мужчину, который молился, Елена ему помогла.

- Пока он молился, мы тихонечко с Ваней положили на стул рядом с ним денюжку, - рассказала певица своим подписчикам. – У него и ботинки скотчем перемотаны, и молился он так отчаянно. Бог не посылает «хлебушек» на голову, он наверное посылает кого-то, кто в этот момент может и очень хочет помочь, но мне точно кажется что это Он. Он ведет нас всех за руки.

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