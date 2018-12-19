2018-12-19T17:27:36+03:00
Спорт

Теперь официально: Петербург претендует на финал Лиги чемпионов 2021 года

Конкурент у стадиона на Крестовском острове пока что один – «Альянц Арена» в Мюнхене
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Стадион на Крестовском готов принять Лигу Чемпионов.Стадион на Крестовском готов принять Лигу Чемпионов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион «Газпром Арена» в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов 2020/2021 в Санкт-Петербурге. Об этом 19 декабря сообщил депутат Госдумы Игорь Лебедев.

- Основной конкурент – Мюнхен, - написал он в Твиттере.

Мюнхен – это «Альянц Арена». Она же «Арена Мюнхен». Вместимость – 75 тысяч зрителей на домашних матчах, когда здесь играет мюнхенская «Бавария», и 70 тысяч – на международных. В 2012 году здесь уже играли финал Лиги чемпионов, а в 2006-м здесь проводились матчи чемпионата мира.

В общем, конкурент серьезный. Но эксперты смотрят на шансы Петербурга очень оптимистично.

- У нас сейчас есть все, чтобы провести его на должном уровне, - говорит спортивный эксперт Константин Осипов. – Не найдется практически ни одного минуса. К тому же, финал Лиги чемпионов в России - наша давняя мечта. Думаю, если станет известно, что он пройдет на стадионе в Петербурге, у наших спортсменов будет стимул - добиться того, чтобы принять в нем участие.

Напомним, в начале ноября представители УЕФА заявили об интересе спортивного руководства России к финалу Лиги чемпионов в 2021 году. Финальная заявка должна быть подана не позднее 15 февраля 2019 года. Выбор города-хозяина матча пройдет в мае или июне будущего года. Для Петербурга, в случае удачи, это будет первый в истории финал еврокубка, а для страны в целом – третий. Ранее в «Лужниках» проходил финал Кубках УЕФА (1999 год) и финал Лиги чемпионов (2008 год).

Кстати, представители «Зенита», в чьей зоне ответственности находится стадион, заявили о полной готовности «Газпром Арены» к столь серьезному мероприятию.

- Летом 2018-го на арене «Санкт-Петербург» состоялись семь матчей чемпионата мира, а в сезоне-2018/19 «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов на планете, - говорят в клубе. - Уникальный всепогодный стадион, находящийся в центре красивейшего города в мире готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА.

КСТАТИ

Знаете ли вы, что два названия стадионов – как петербургского, так и мюнхенского – это не ошибка, и не опечатка. Согласно уставу УЕФА, на международных турнирах спортивные арены не могут носить имя спонсора. Для таких случаев существуют альтернативные имена.

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