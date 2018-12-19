Наташа Королева в честь 45-летия даст большой сольный концерт в БКЗ «Октябрьский»

Наташа Королева – поп-певица, получившая всенародную любовь после выхода альбома «Желтые тюльпаны», записанного совместно с Игорем Николаевым. Среди ее песен такие хиты, как «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается», «Подсолнухи» и десятки других лиричных баллад и зажигательных танцевальных композиций.

Наташа Королева представит юбилейную программу «Ягодка» – грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями. Музыкальный праздник, который подарит артистка зрителям, наполнит их сердца теплой ностальгией и душевностью. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие ни на одной сцене прежде.

«Ягодка» – грандиозное шоу со спецэффектами.

13 февраля БКЗ «Октябрьский» наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта Наташи Королевой, которые она дарит своим зрителям уже долгое время.