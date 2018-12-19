Петербуржцы собрали для фотографа, рухнувшего с Ростральной колонны, деньги на лечение в Испании

Историей 19-летнего студента Академии управления городской среды, градостроительства и печати Макара Претро проникся весь Санкт-Петербург. Парень увлекался фотографией с 10 лет. Мальчишкой он снимал достопримечательности на обычную мыльницу. Через пару лет мама не удержалась и подарили сыну первый его полупрофессиональный фотоаппарат. С тех пор парень не расстается с техникой ни на секунду. Однако обычные скучные снимки городских пейзажей юного фотографа не вдохновляли. Макар покорял вершины Петербурга, чтобы сделать захватывающий кадр с высоты.

Один из таких снимков и обернулся бедой для Макара. В день города юный фотограф получил приз за свой снимок к 315-летию Северной столицы. Ночью, когда он возвращался домой, руфер решил покорить Ростральную колонну. Но забираясь на нее, парень не удержался и упал, получив множество переломов. Его сразу же доставили в госпиталь. У парня диагностировали множественные переломы костей и основания черепа, открытую челюстно-лицевую травму, перелом костей правой орбиты, перелом нижней челюсти, контузия правого глаза, переломы костей таза и повреждение легкого.

Парень увлекался фотографией с крыш

К счастью, Макар выжил. Но из-за повреждения мозга и костей он теперь не может говорить и самостоятельно ходить. Поэтому родственники организовали сбор денег на своей странице в соцсети. И петербуржцы не остались равнодушными. Собранных денег хватила на то, чтобы оплатить реабилитацию в Испании. Правда, точную сумму родственники не раскрывают.

- Мы верили в чудо, и оно случилось, - делится радостная сестра Макара Полина. - Ведущий мировой центр нейрореабилитации в Барселоне пригласил Макара на операцию и реабилитацию. Для Макара эта поездка - настоящее предновогоднее чудо! Хорошо себя чувствует, уверен в своих силах. Даже выучил несколько испанских слов. Обещает вернуться в Петербург здоровым и спуститься по трапу своими ногами. Мы благодарим всех, кто принимает участие в нашей истории, кто помогает и поддерживает нас до сих пор!

Руфера доставили в Испанию Фото: предоставлено родственниками

В Барселоне Макару теперь предстоит трехмесячный курс реабилитации.

- Макару сделают в Барселоне пластическую операцию на глазах, - пояснила «КП» Полина. – Брат надеется, что полностью восстановится и вернется к трудоспособности. Проблемы с речью в первую очередь его беспокоят. Сам он двигается, но движения замедленные. Хочет еще внешность восстановить. Лечение, да, платное. Деньги поступали от всех известных или неизвестных нам людей. Теперь брат позитивно настроен. Началась интенсивная программа. У них там хорошая палата, живет с мамой. Врачи постоянно следят за ним.

Возвращение Макара ждут все друзья и родственники. Сам парень надеется, что сможет снова заняться своим любимым делом – фотографиями.