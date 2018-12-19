Власти Ленинградской области предлагают снизить «мусорный» тариф

Уже через две недели в России заработает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которую в народе прозвали «мусорная реформа». Изменения будут масштабными и коснутся всех жителей страны. Согласно нововведениям в каждой области появится единый региональный оператор, ответственный за контроль и утилизацию отходов.

Подготовка к новой системе работы велась несколько лет. В Законодательном собрании Ленинградской области состоялись депутатские слушания, на которых губернатор и парламентарии обсудили готовность 47-го региона к переменам.

МУСОРЯТ ВСЕ - УБИРАТЬ ОДНОМУ

Один из самых острых вопросов для депутатов - отсрочка, которую получили от Государственной думы три города: Москва, Севастополь и Петербург. Народные избранники опасаются, что из-за этого региональному оператору Ленинградской области придется несладко.

- Три года дается городам федерального значения, чтобы перейти на новую систему обращения с отходами, - объясняет начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов. - Проблема в том, что при таком положении вещей возникают проблемы с соседствующими субъектами. В Петербурге за год производится 1800 тысяч тонн отходов. Из них город может самостоятельно обработать только треть на двух своих предприятиях. Причем не полностью. Семьдесят процентов отходов после этого остается. В любом случае их нужно будет куда-то девать. Мы можем получить ситуацию, когда при отсутствии единого оператора в Санкт-Петербурге неконтролируемый поток мусоровозов пойдет из города в область, преимущественно в приграничные районы: Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский. И там этот мусор будет незаконно сбрасываться на контейнерные площадки, в лесу, вдоль дорог.

Разбираться, по словам Николая Борисова, с этими отходами придется 47-му региону. И платить за них тоже. А это большая дополнительная нагрузка.

- Без Петербурга нам будет тяжело начинать, - согласился глава региона Александр Дрозденко. - Именно поэтому необходимо уже сейчас заключить с городом подробное соглашение о вывозе и приемке всех видов мусора - бытового, строительного, торгового.

С ЧЕЛОВЕКА ИЛИ С МЕТРА?

Еще одним слабым местом «мусорной реформы» остаются тарифы. Предложенный областным комитетом по тарифам вариант взимания платы за вывоз отходов из расчета с одного квадратного метра вызвал много вопросов и сомнений у депутатов.

Представитель фракции «Единая Россия» Андрей Шаронов считает, что начислять платеж в зависимости от метража несправедливо. К примеру, один пенсионер проживает на площади 70 «квадратов», а другой в однокомнатной квартире, но вырабатывают они одинаковый объем мусора.

- Почему платить будут по-разному? - спросил народный избранник.

Его поддержали депутаты Иван Хабаров, Сергей Коняев и другие парламентарии. Глава региона пояснил, что на сегодняшний день только три региона России решили рассчитывать тарифы не с квадратного метра жилья, а с человека. В список вошли Башкирия, Татарстан и Новгородская область. Но, как отметил Дрозденко, с какими сложностями они столкнутся в процессе, пока неясно. Губернатор предложил депутатам дать правительству свои рекомендации по тому, брать плату за вывоз отходов с одного квадратного метра или с человека.

В настоящее время тарифы на вывоз отходов разнятся в зависимости от района области. Ранее правительство области решило остановиться на отметке 6,45 рубля за один квадратный метр площади жилья. Теперь подойти к этой цифре власти предлагают постепенно.

- Первый год будет повышение от среднего тарифа не более чем на десять процентов. То есть не 4,50, а 4,95 рубля за квадратный метр. И дальше мы будем повышать до 6,45 - экономически обоснованного тарифа, - предложил на слушаниях губернатор.

КУРС НА СОТРУДНИЧЕСТВО

Депутаты Александр Матвеев и Надежда Белова также задались вопросом расчета норматива производства отходов. Согласно документам сейчас он составляет примерно 329 килограммов в год на человека. Надежда Белова предложила еще раз пересчитать эту цифру.

- Единой нормы выработки отходов для всех жителей быть не может, - считает парламентарий. - Человек в сельской местности, с огородом и домашним скотом, использует меньше фабричной упаковки. Пищевые отходы складируются в компостную яму, а макулатура сжигается в печи. Следовательно, его норма накопления отходов будет меньше, чем в квартире.

Еще одно предложение прозвучало от Сергея Караваева. Он предложил прописать в соглашении между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью обязательство Санкт-Петербурга построить на территории области современный перерабатывающий завод. Александр Дрозденко отметил, что при желании ближайшего соседа построить на территории Ленинградской области современный экотехнопарк с глубокой переработкой мусора ему обязательно предоставят такую возможность. Но с оговоркой, что все экологические нормы будут соблюдены.