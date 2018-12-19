Хатико с грузинским акцентом: финал «Туризма по-родственному». Часть II

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Новый проект «Комсомольской правды» и «Уральских авиалиний» завершается, но у нас еще остались интересные истории и яркие идеи для ваших собственных путешествий. Напомним, «Туризм по-родственному» — это путешествия по странам, которые когда-то были одним целым с нашей.

Напоследок наши журналисты пошли по стопам Лермонтова, узнали, как выглядят китайские джигиты и подружились с Хатикошвили в Батуми.

ИЛЬЯ, ВОЖАК СТАИ

Спустившись с гор, мы отправились в старинную крепость Ананури, одну из самых посещаемых в Грузии. И дело не только в том, что добираться сюда удобно: она возвышается на холме всего в 70 километрах от Тбилиси. Укутанные в неприступные стены и каменные башни, здесь сохранились сразу два храма 17 века (Успенский и Девы Марии), когда во всей стране их осталось всего четыре. В те времена турки и персы никак не хотели мириться с гордым кавказским народом, который не предавал свою христианскую веру и отказывался принять ислам. Методы убеждения использовали самые передовые: мечи да стрелы... Короче, разрушали православные храмы.

Синие навесы явно не украшают это легендарное место.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В наши дни крепость осадили торговцы всякой дребеденью. Вооружившись одеждой, платками и дешевыми сувенирами, они засели под синими навесами в ожидании туристов. Походный лагерь бойцов с лари приезжих угрожал испортить шикарные кадры.

Под вековыми стенами гости из Китая — кого уж точно не ожидал увидеть зимой в Грузии — фотографировались в шерстяной накидке и папахе. Рядом висела кольчуга.

—Население было маленьким, поэтому сражались даже женщины. Для них и делали специальную кольчугу, которая гораздо легче европейской, — объяснил наш гид Давид.

Сюда Александр Сергеевич Пушкин шёл пешком 45 километров. Теперь понятно, почему.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Кстати говоря, первым русским туристом, который посетил Ананури, был Александр Сергеевич Пушкин. Он заглядывал сюда в 1829 году.

В Успенском храме поражали частично сохранившиеся старинные фрески, изображающие ассирийских отцов — монахов, которые пришли в Грузию в шестом веке, чтобы проповедовать христианство.

Успенская церковь — одна из четырёх церквей шестого века, сохранившихся в Грузии.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Выйдя из церкви я побежал к башне, откуда просто обязаны были получиться отличные снимки. Правда, пришлось поскакать по крутым ступенькам винтовой лестницы: в 17 веке думали не об удобстве, а об обороноспособности. Наверху высунул объектив в небольшую щель между камнями, откуда стреляли из лука и выливали смолу на подкравшегося врага.

Забираться сюда тяжело, а наблюдать за врагами удобно.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Рядом кто-то сипел и пыхтел. Китаянка карабкалась по последним ступенькам. Я протянул женщине руку, но услышал на английском: «Спасибо, я в порядке». Выдержка, достойная профессионального фотографа.

Джвари в переводе с грузинского значит «крест».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

По дороге в Тбилиси нас ждала ещё одна остановка по стопам русских классиков. Мы поднялись к монастырю Джвари, построенному аж в седьмом веке. А спустя тысячелетие — в 1837 году — Михаил Юрьевич Лермонтов встретил у стен старого монаха, который и рассказал ему историю, что легла в основу поэмы «Мцыри»:

«Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры...»

Вид со скалы открывается такой, что без поэзии и правда не обойтись. Среди холмов стоит величественный город Мцхета с кафедральным патриаршим храмом Светицховели. Это не только памятник ЮНЕСКО 11 века, но и главный собор Грузии. А впереди смешиваются, будто в палитре художника, бирюзовая Арагва и зеленовато-сдержанная Кура.

«Обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...»Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Джвари же в переводе с грузинского значит «крест». По преданию, именно здесь Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. В общем, если вы приехали в Грузию и не поднялись сюда — вы не были в Грузии.

Когда мы спустись в Мцхету, уже давно стемнело. Террасы кафе пустовали под сложёнными зонтиками, а по сувенирным лавкам бродил только сквозняк.

—В сезон здесь не протолкнуться, — заключил Давид.

Не поспоришь, ведь красота города видна даже под тусклым желтоватым светом фонарей. Мцхету, как и весь Старый Тбилиси, трепетно реставрировали.

Близилась ночь. После полуночи нас ждал автобус до Батуми — настало время прощаться с нашим добродушным гидом.

—Нет, пока вы здесь, я буду с вами. Мы гостей на улице не бросаем, — ультимативно заявил Давид. Меры воздействия в случае отказа крайне радикальные: огурцы-помидоры, хачапури, красное...

Мы зашли в супермаркет, чтобы перекусить и купить продукты в дорогу. Большая часть продуктов на полках — от хлопьев и круп до соков и шоколадок — на русском языке. Вскоре Давид уже вёз нас на вокзал. Улицы и проспекты встречали нас подмигивающими зелёным светофорами.

—И тут зелёный? Ай Давид, ай молодец! — умеет же наш спутник радоваться мелочам.

Крепко обнявшись, мы распрощались. Надеюсь, всего на полгода...

Благополучие Батуми сторожит Медея с Золотым руном.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Я рухнул в кресло и открыл глаза уже в Батуми — курортном городке на побережье Чёрного моря и столицы Аджарии. В семь утра у пустынного автовокзала на окраине спали собаки, а за стеклом ещё закрытого кафе готовились принять первых гостей. Напротив курили водители маршруток.

—Сколько стоят два билета до центра?

—Один лари.

12,5 рублей с человека?! Мы, не думая, нырнули внутрь. Там, где не проходят туристические тропинки, кипела не самая богатая жизнь. Старые прилавки рынка выстроились вдоль ржавых грузовичков, на которых и перевозят товар: одежду, технику, продукты и даже стеклянные банки. С другой стороны улицы серели хрущёвки, которые реставрация обошла по набережной. А впереди — тянулись к облакам небоскребы. Нет, до гор им все-таки далеко.

В Батуми прекрасна не только природа, но и архитектураФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вскоре мы добрались до площади Европы. Как и в Тбилиси она находится в самом центре города. Только сверху смотрит не Вахтанг Горгасали, а Медея с Золотым руном, символизирующим процветание, богатство и связь Грузии с Европой.

По легенде, дочка колхидского царя из любви к аргонавту Ясону помогла ему завладеть талисманом благополучия своего народа. В Батуми Медея оказалась неспроста. Считается, что на территории Аджарии когда-то и существовала Колхидская цивилизация.

Постойте, а сейчас точно декабрь?Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мы свернули на маленькую улочку, и в глаза ударило утреннее солнце. Запахло цветущей весной, а в расстегнутом демисезонном пальто стало жарковато. И это — во второй половине декабря.

Не знаю, что нашли во мне батумские собаки, но вскоре вокруг меня сгруппировалась целая стая: от маленьких песиков до серьёзных охотничьих спутников. Дворняги здесь ласковые и покладистые. Все они чипированы и привиты, поэтому бояться новых друзей не стоило. Они шагали позади меня и преданно ждали, когда мы с Еленой останавливались передохнуть или заглядывали в сувенирные лавки.

В Батуми я стал вожаком стаи.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вот и набережная! Море! Шапку сдул тёплый бриз.

—Кукареку! — раздалось позади. Я аж встрепенулся. Неужели «Скибиди-челлендж», на который у меня уже развилась аллергия, добрался и до сюда?..

Огляделся. Вдоль бесконечного зеленого парка ехал велосипедист в клетчатой куртке. Он вёз в корзине...петуха! Оригинально здесь все-таки привлекают к себе внимание.

—Кукареку!

Прежде чем сесть в такси, мы накормили четвероногих шашлыком. Хатикошвили сели на тротуаре и грустно смотрели нам вслед печальными сверкающими глазами.

За 10 лари доехали в маленький аэропорт, вокруг которого росли пальмы и цветы. Сделав последний глубокий вдох весеннего воздуха — перед Петербургом и минус шестью не надышишься — поднялся на борт уютного самолета «Уральских авиалиний».

Будущее в Батуми быстро «прорастает» через прошлое.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мы взлетели. Я выглянул в иллюминатор. Над нами проплывали жаркий Батуми и море, Хатикошвили и Медея, Старый Тбилиси и заснеженные горы, неподвластные времени храмы и крепости, домашние винодельни и пекарни с тандыром, хинкали и хачапури, Давид, Андрей, Георгий, Заза...

—До скорой встречи, Грузия, — подумал я и заснул.

Он улетел, но обещал вернуться.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

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