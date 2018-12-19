2018-12-19T16:02:02+03:00
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Сериал «Мажор», станция метро «Беговая» и мем Уганда Наклз: Яндекс рассказал, чем интересовались жители Петербурга в 2018 году

По запросам петербуржцев за год составлен рейтинг самых популярных тем и событий 2018 года
Степан СТЕПАНОВ
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Открытие станций метро «Беговая» - одно из самых важных событий в Петербурге по итогам 2018 года.Открытие станций метро «Беговая» - одно из самых важных событий в Петербурге по итогам 2018 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Приближается новый год и пора подводить итоги. Уже по традиции Яндекс составил рейтинг тем, оказавшихся в центре внимания жителей Санкт-Петербурга в 2018 году. На местном уровне все рекорды по запросам побило открытие станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» к чемпионату мира по футболу. На втором месте по популярности у петербуржцев стала тема закрытия магазинов «К-Раута» и только на третьем - смена власти. А точнее отставка Георгия Полтавченко.

- Для расчетов аналитики Яндекса использовали данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года, - рассказали об опубликованном исследовании его составители.

Главные темы 2018 года в Петербурге: Полная версия исследования Яндекса

Местные события

1. Открытие станций метро «Беговая» и «Новокрестовская»

2. Закрытие магазинов «К-Раута»

3. Отставка Георгия Полтавченко

4. Запуск Яндекс.Еды

5. Фестиваль болельщиков

6. Закрытие магазинов MediaMarkt

7. Концерт «Ленинграда»

8. Гастроли «Цирка дю Солей»

9. Открытие моста Бетанкура

10. Пожар в гипермаркете «Лента»

Звезда сборной России - Артем Дзюба. Фото: Алиса ТИТКО

Звезда сборной России - Артем Дзюба.Фото: Алиса ТИТКО

Люди

1. Настя Рыбка

2. Артем Дзюба

3. Колинда Грабар-Китарович

4. Игорь Акинфеев

5. Алина Загитова

6. Евгения Медведева

7. Станислав Черчесов

8. Лионель Месси

9. Марио Фернандес

10. Денис Черышев

Ушедшие

1. Иосиф Кобзон

2. Олег Табаков

3. Людмила Сенчина

4. Николай Караченцов

5. Михаил Державин

6. Стивен Хокинг

7. Евгений Осин

8. Станислав Говорухин

9. Александр Исаков

10. Нина Дорошина

- Самый сильный отклик у жителей Санкт-Петербурга вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Людмилы Сенчиной, - отметили в Яндексе. - Из ушедших иностранцев местные пользователи больше всего интересовались Стивеном Хокингом.

Фильмы

1. Движение вверх

2. Мстители: Война бесконечности

3. Дэдпул 2

4. Веном

5. Черная Пантера

6. Тренер

7. Богемская рапсодия

8. Мир юрского периода 2

9. Лед

10. Монстры на каникулах 3: Море зовет

Сериалы

1. Мажор

2. Домашний арест

3. Полицейский с Рублёвки

4. Ивановы-Ивановы

5. Молодежка

6. Кровавая барыня

7. Ольга

8. Улица

9. Гранд

10. Годунов

Телешоу

1. Холостяк

2. Замуж за Бузову

3. Пацанки

4. Песни

5. Битва экстрасенсов

6. Танцы

7. Андрей Малахов. Прямой эфир

8. ХБ

9. Взвешенные и счастливые люди

10. Comedy Club

Самая популярная игра 2018 года в Петербурге - Far Cry 5.

Самая популярная игра 2018 года в Петербурге - Far Cry 5.

Игры

1. Far Cry 5

2. Red Dead Redemption 2

3. Kingdom Come: Deliverance

4. Fallout 76

5. Detroit: Become Human

6. PlayerUnknown’s Battlegrounds

7. Assassin’s Creed Odyssey

8. Sea of Thieves

9. God of War

10. Shadow of the Tomb Raider

Песня группы Kazka "Плакала" - самая прослушиваемая в 2018 году в Петербурге и области.

Песня группы Kazka "Плакала" - самая прослушиваемая в 2018 году в Петербурге и области.

Музыка

1. Kazka - Плакала

2. Филипп Киркоров - Цвет настроения синий

3. Филипп Киркоров, Николай Басков - Ibiza

4. MATRANG - Медуза

5. Егор Крид, Филипп Киркоров - Цвет настроения черный

6. Тима Белорусских - Мокрые кроссы

7. Монеточка - Каждый раз

8. LOBODA - SuperSTAR

9. GONE.Fludd - МАМБЛ

10. CYGO - Panda E

Мемы

Мем Уганда Наклз жители Северной столицы использовали чаще остальных.

Мем Уганда Наклз жители Северной столицы использовали чаще остальных.

1. Уганда Наклз

2. Мафиозник

3. Трое в кокошниках

4. Сын маминой подруги

5. Это Вика

6. Мыш (кродеться)

7. Лох цветочный

8. За себя и за Сашку

9. Как тебе такое, Илон Маск?

10. Это голубь?

Мафиозник в розовом костюме - один из самых любимых мемов петербуржцев.

Мафиозник в розовом костюме - один из самых любимых мемов петербуржцев.

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