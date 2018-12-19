У Пискаревского кладбища предлагают поставить 72-метровую колокольню

Освятить закладной камень 72-метровой колокольни со смотровой площадкой и панорамными лифтами могут к 27 января, к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем.

Идея принадлежит меценату, почетному члену организации «Жители блокадного Ленинграда» Грачье Погосяну. Еще в 2012-ом жители блокадного Ленинграда инициировали постройку у Пискаревского кладбища духовной доминанты. Тогда задумали памятник с карильоном (комплексом механических колоколов), украшенный мозаичными иконами Казанской Божией Матери, Николая Чудотворца и Александра Невского. Венчать памятник должны были крест и смотровая площадка.

– Доминанта должна была стать украшением и продолжением Пискаревской мемориальной зоны, – объяснили «Комсомолке» в благотворительном фонде Грачьи Погосяна. – Блокадники обращались к властям, но дальше концепции дело не пошло.

С годами концепция преобразовалась. Храм не рассматривали с самого начала: этот объект был бы только для молитвы, а хотелось вместить в его стены несколько составляющих. В результате памятник преобразовался в колокольню с мультимедийным залом-музеем на заглубленном нулевом этаже, молельным залом на первом и, выше, несколькими уровнями смотровой площадки. Под купол здания, стилизованного под часовню, будут вести панорамные лифты.

Примерно так здание будет выглядеть в разрезе. Фото: Благотворительный фонд Грачьи Погосяна

– Мы видим себе это как духовный центр, уравновешивающий трагизм Пискаревского мемориального кладбища, – отмечают в фонде. – В мультимедийном зале можно было бы рассказывать об истории этого скорбного места, показывать видеофильмы, пустить известные имена похороненных здесь бегущей строкой, возможно, выставить какие-то экспонаты. В молельном зале человек смог бы помолиться, а со смотровой площадки - взглянуть на масштаб трагедии. Эти три составляющие позволяют максимально проникнуться трагизмом, через который прошел город.

Была идея отвести свои молельные зоны для разных конфессий, но придумать, как это реализовать, не смогли. Поэтому пока решили остановиться на государственной религии, православии.

– Обращались с эскизом к митрополиту, он инициативу благословил, – отмечают инициаторы. – Теперь будем обращаться к губернатору. Если власти посчитают идею интересной и актуальной, можно было бы вынести концепцию на обсуждение или вообще провести конкурс концепций.

В Смольном, по словам блокадников, о колокольне на Пискаревке наслышаны. Но в 2012-ом дело застопорило следующее: на участке, где предлагали возвести здание, был нулевой уровень застройки. То есть строить нельзя.

– Мы выступаем за колокольню, тем более что в ней будет еще много всего хорошего и интересного, даже что-то типа музея, – поделились с «Комсомолкой» «Жители блокадного Ленинграда». – Деревья вырубать не придется: там пустая площадка. Власти идею одобряют, но когда заложат здание, пока не решили.

Изначально фонд был готов взять все расходы по строительству духовной доминанты на себя. Но теперь решили, что, при одобрении властей, оплатят только основную часть: хотя бы небольшую сумму нужно собрать всем миром в знак того, что колокольня нужна людям.

КСТАТИ

16 лет назад рядом с кладбищем освятили деревянную часовню во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Рядом – Поклонный крест, на его месте планируют возвести храм Воскресения Христова.