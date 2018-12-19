2018-12-19T17:04:03+03:00
Общество

У Пискаревского кладбища предлагают поставить 72-метровую колокольню

Часовня совместит молельный зал, мультимедийный музей и смотровую площадку [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шесть лет назад идея натолкнулась на нулевой уровень застройки. Фото: Благотворительный фонд Грачьи ПогосянаШесть лет назад идея натолкнулась на нулевой уровень застройки. Фото: Благотворительный фонд Грачьи Погосяна
Изменить размер текста:

Освятить закладной камень 72-метровой колокольни со смотровой площадкой и панорамными лифтами могут к 27 января, к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем.

Идея принадлежит меценату, почетному члену организации «Жители блокадного Ленинграда» Грачье Погосяну. Еще в 2012-ом жители блокадного Ленинграда инициировали постройку у Пискаревского кладбища духовной доминанты. Тогда задумали памятник с карильоном (комплексом механических колоколов), украшенный мозаичными иконами Казанской Божией Матери, Николая Чудотворца и Александра Невского. Венчать памятник должны были крест и смотровая площадка.

– Доминанта должна была стать украшением и продолжением Пискаревской мемориальной зоны, – объяснили «Комсомолке» в благотворительном фонде Грачьи Погосяна. – Блокадники обращались к властям, но дальше концепции дело не пошло.

С годами концепция преобразовалась. Храм не рассматривали с самого начала: этот объект был бы только для молитвы, а хотелось вместить в его стены несколько составляющих. В результате памятник преобразовался в колокольню с мультимедийным залом-музеем на заглубленном нулевом этаже, молельным залом на первом и, выше, несколькими уровнями смотровой площадки. Под купол здания, стилизованного под часовню, будут вести панорамные лифты.

Примерно так здание будет выглядеть в разрезе. Фото: Благотворительный фонд Грачьи Погосяна

Примерно так здание будет выглядеть в разрезе. Фото: Благотворительный фонд Грачьи Погосяна

– Мы видим себе это как духовный центр, уравновешивающий трагизм Пискаревского мемориального кладбища, – отмечают в фонде. – В мультимедийном зале можно было бы рассказывать об истории этого скорбного места, показывать видеофильмы, пустить известные имена похороненных здесь бегущей строкой, возможно, выставить какие-то экспонаты. В молельном зале человек смог бы помолиться, а со смотровой площадки - взглянуть на масштаб трагедии. Эти три составляющие позволяют максимально проникнуться трагизмом, через который прошел город.

Была идея отвести свои молельные зоны для разных конфессий, но придумать, как это реализовать, не смогли. Поэтому пока решили остановиться на государственной религии, православии.

– Обращались с эскизом к митрополиту, он инициативу благословил, – отмечают инициаторы. – Теперь будем обращаться к губернатору. Если власти посчитают идею интересной и актуальной, можно было бы вынести концепцию на обсуждение или вообще провести конкурс концепций.

В Смольном, по словам блокадников, о колокольне на Пискаревке наслышаны. Но в 2012-ом дело застопорило следующее: на участке, где предлагали возвести здание, был нулевой уровень застройки. То есть строить нельзя.

– Мы выступаем за колокольню, тем более что в ней будет еще много всего хорошего и интересного, даже что-то типа музея, – поделились с «Комсомолкой» «Жители блокадного Ленинграда». – Деревья вырубать не придется: там пустая площадка. Власти идею одобряют, но когда заложат здание, пока не решили.

Изначально фонд был готов взять все расходы по строительству духовной доминанты на себя. Но теперь решили, что, при одобрении властей, оплатят только основную часть: хотя бы небольшую сумму нужно собрать всем миром в знак того, что колокольня нужна людям.

КСТАТИ

16 лет назад рядом с кладбищем освятили деревянную часовню во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Рядом – Поклонный крест, на его месте планируют возвести храм Воскресения Христова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Автозаводы Петербурга в ноябре увеличили выпуск машин на 17%
Пожар вспыхнул ночью в квартире в Невском районе Петербурга
Трубу с кипятком прорвало ночью на улице Замшина
Погода на 20 декабря в Петербурге: Легкий ветер и без осадков
Перед матчем СКА - ЦСКА 22 декабря на "Газпром-Арене" выступит Григорий Лепс
В Петербурге арестовали педофила, который развращал школьниц в Интернете
Беглов: Петербург будет зарабатывать не на нефти и газе, а на знаниях
В Павловске по дороге бегал серый волк
Участнику нападения на погибшего антифашиста Тимура Качараву дали 1,5 года колонии
Флешмоб, посвященный выбору имени для Пулково проведут в Парке победы
В Петербурге за вечер среды сбили троих пешеходов
В «Царское село» вернулся утраченный в войну альбом гравюр из собрания императорской библиотеки
После прорыва трубы на Солдата Корзуна в больнице с ожогами оказались двое петербуржцев
Петербург будет оцифровываться: Беглов посетил выставку «Умный город»
Компаниям запретят использовать имя Петербурга в названии без разрешения
Шарапова, Касаткина, Квитова: Стал известен состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году
На Краснопутиловской улице в Петербурге сгорела квартира
Полтавченко официально стал членом правления судостроительной корпорации
Первый пошел: через два дня после запуска, в ДТП попала машина Яндекс.Драйва