Сбербанк Северо-Запада подвел итоги года

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк подводит итоги уходящего 2018 года. В этом году сумма кредитов, возвращения которых банк ожидает от физических лиц, достигла 708,8 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году на 28 процентов. Большая часть невозвращенных долгов – займы на жилье: они составляют 60 процентов. На потребительские кредиты приходится 29 процентов, оставшуюся сумму занимают кредитные карты.

От петербуржцев ждут возвращения 326 миллиардов рублей, что на 39 процентов выше, чем в 2017-ом.

– Розничное кредитование вновь стало самым стабильным и мощным драйвером банковского бизнеса, – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. – В этом году его объемы значительно увеличились.

В КЛИКЕ ОТ ДОМА

С начала года банк выдал более 79,3 тысячи ипотечных кредитов на 160,9 миллиарда рублей. Цифра выросла в сравнении с прошлым годом в полтора раза. В среднем житель Северо-Запада занимает на жилище 2 миллиарда рублей, то есть на 11 процентов больше, чем в 2017-ом.

Всего жители Северо-Запада должны банкирам по ипотеке 424,7 миллиарда рублей, а это больше показателя прошлого года на 31 процент. Причем 55,8 процента суммы приходится на должников из культурной столицы: петербуржцы должны по ипотеке 236,8 миллиарда, что больше, чем в 2017-ом на 39 процентов. Прирост отмечают и в Ленобласти, где задолженность по ипотеке увеличилась на 40 процентов и дошла до 25,7 миллиарда рублей.

С нового года в Петербурге выдали 39,4 тысячи ипотечных кредитов на 98 миллиардов рублей. В среднем на жилье в городе на Неве занимают 2,5 миллиона. Для сравнения, в Пскове – 1,2 миллиона.

– Существенный рост объемов жилищного кредитования показала Карелия, где выдано 5,5 миллиарда рублей ипотечных кредитов, это на 65 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщил Виктор Вентимилла Алонсо. – На 63 процента увеличился объем жилищных кредитов в Ленинградской (9,8 миллиарда), Новгородской (3,4 миллиарда) и Псковской (2,5 миллиарда) областях.

Каждая пятая заявка на ипотеку поступает через «ДомКлик» – универсальную платформу Сбербанка для сделок с недвижимостью.

– Доля «ДомКлик» в сделках на вторичном рынке сегодня еще выше и составляет 26,6 процента, – подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо. – 71 процент клиентов выбирает сервис безопасных расчетов, 61 процент заказывает отчет об оценке объекта недвижимости онлайн.

Сейчас на «ДомКлик» размещено более 54 тысяч объявлений о продаже «вторички» и свыше 47,9 тысяч о продаже квартир в новостройках.

Потребительские кредиты, вклады, ипотека – все только в плюс.Фото: Степан СТЕПАНОВ

НА ДРУГИЕ МЕЧТЫ

По потребительским кредитам банк ожидает возвращения 204,9 миллиарда рублей (прирост 29 процентов). Из них 58,2 миллиарда должны петербуржцы (плюс 51 процент), 21 миллиард – Ленобласть (плюс 32 процента).

С боя курантов выдали 552,9 тысячи потребительских кредитов на 145,2 миллиарда рублей. Это выше показателя прошлого года на целых 64 процента.

– Самый высокий рост зафиксирован в Петербурге, где выдано более 144 тысяч кредитов на сумму 46,6 миллиарда рублей: это на 99 процентов больше, чем за 10 месяцев 2017 года, – пояснил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. – Высокие показатели и в Ленобласти, жители которой взяли свыше 55 тысяч потребительских кредитов на 14,6 миллиарда рублей, то есть на 65 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

В других регионах Северо-Запада потребительские кредиты тоже стали брать охотнее на 50-60 процентов. В среднем занимают 260 тысяч рублей (прирост на 19 процентов). При этом больше всего в долг берут в Петербурге и Мурманске, в среднем по 320 тысяч.

– В декабре мы подняли верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет, – отмечают в Сбербанке. – Теперь потребительские кредиты без обеспечения доступны клиенту старше 65 лет при условии, что он оплатит его до своего 70-летия.

О БЕРЕЖЛИВЫХ

На вкладах Сбербанка жителей Северо-Запада сейчас лежит 1,164 триллиона рублей. Это больше прошлогоднего показателя на 4 процента.

– Объем срочных депозитов увеличился на 13 процентов и составил за десять месяцев 883,9 миллиарда рублей, – рассказал Виктор Вентимилла Алонсо. – Из них онлайн открыто вкладов на 203 миллиардов, это 23 процента от общего объема и на 38 процентов больше, чем за десять месяцев прошлого года.

У петербуржцев на вкладах сейчас 628 миллиардов рублей. С начала года жители культурной столицы инвестировали 473,8 миллиарда, что на четверть больше, чем за тот же период 2017-го. Средний размер вклада увеличился на 19 процентов, это 291 тысяча рублей.

СПРАВКА

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится треть активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредитель и основной акционер ПАО Сбербанк – Центральный банк России, владеющий 50 процентами уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 процентами акций владеют российские и международные инвесторы.

Услугами Сбербанка пользуются более 145 миллионов клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: это около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах России: Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Северо-Западный банк Сбербанка располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из более 1,3 тысячи офисов по обслуживанию клиентов.