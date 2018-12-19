Петербургские депутаты придумали штрафы для руферов-экскурсоводов

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Всем крышка! 00:00 00:00

Борьба с нелегальными экскурсиями по крышам в Петербурге вышла на законодательный уровень. 19 декабря в городском парламенте поддержали законопроект, который предусматривает наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам – ниши, которая легально практически пустует, а по факту уже превратилась в полноценную туристическую индустрию.

- Пока мы говорим только о тех, кто централизованно водит людей на крыши, - пояснил «Комсомольской правде в Петербурге» один из соавторов документа депутат Алексей Цивилев. – Причем делает это без согласования, без соблюдений правил безопасности. Обычные руферы под наши поправки не попадают. Но это только начало, до них мы тоже дойдем.

Поправки, которые собираются вносить в городской закон об административных правонарушениях, гласят: те, кто организуют или проводят экскурсии, или зачем-то еще организованно выводят людей на крыши зданий, должны быть оштрафованы. Если это физическое лицо – на сумму от двух до пяти тысяч рублей, если должностное – от 25 до 50 тысяч. Больше всего заплатят юридические лица, то есть фирмы, которые организуют такие высотные походы – от 50 до 200 тысяч рублей.

Депутаты подчеркивают: в первую очередь речь идет о безопасности: людей не обеспечивают средствами страховки, не инструктируют о правилах поведения на высоте. Не предупреждают об опасности прогулок.

- Безопасность на уровне детского сада: «налейте на подошвы пепси, чтобы обувь стала липкой», - возмущается Цивилев. – Вряд ли такой совет убережет человека от падения с крыши.

- Крыши в историческом центре города, как правило, покатые, безопасность участников никак не обеспечивается, - поддерживает коллегу автор инициативы, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. - Помимо этого, организаторы нелегальных экскурсий всеми правдами и неправдами добывают ключи от парадных, взламывают двери на чердаках и нарушают покой жильцов.

Экскурсоводы, впрочем, сильно не скрываются. Они открыто предлагают свои услуги в интернете, пишут номера телефонов на тротуарах, раздают листовки. Рекламу депутаты тоже называют проблемой, но на нее пока что реагировать не будут.

- Надо по факту отслеживать, на какие крыши зашли и задерживать на месте, - говорит Цивилев.

Напомним, протоколы за правонарушения в рамках местного законодательства, составляют сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Но депутаты предполагают, что здесь должно быть сотрудничество с полицейскими: люди в форме – задерживают, люди в костюмах – штрафуют.

- Сегодня руферов можно привлечь к ответственности только в том случае, если они проникают на охраняемый законом объект, взламывают чердачный замок или распивают на крыше алкоголь, - сетует Четырбок. - Однако за сам факт нарушения запрета нахождения на кровле без нужды наказать фактически нельзя.

При этом легальные экскурсии – а такие в Петербурге тоже есть, хотя их и очень мало, депутаты запрещать не собираются.

- Напротив, их намерены поддерживать и развивать, а количество безопасных смотровых площадок – увеличивать, - добавил Денис Четырбок.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Руфер Дмитрий ИВАНОВ:

- Закон в его нынешнем виде абсолютно пустой. Во-первых, очень сложно доказать, что руфер именно проводит экскурсию. Как правило, деньги клиенты отдают ему после спуска. Если его поймают на крыше, он спокойно скажет, что ему никто ничего не платил – и это будет правда, он ничего не организовывал, они просто вышли вместе. Убедить же всех клиентов дать против него показания – это вряд ли получится.

Во-вторых, какие тут юридические или должностные лица? Легализоваться руферы не хотят, им это не надо. Значит, они нигде не зарегистрированы. То есть, если удастся все-таки что-то доказать, штраф будет максимум пять тысяч рублей. Поверьте, рентабельность на этом рынке огромная – только у одной компании оборот – миллион рублей в месяц. Они эти штрафы даже не заметят.

В-третьих, я практически никогда не видел на крышах полицейских. Они сами туда не горят желанием подниматься: говорят, что не обучены работать на высоте. То есть надо делать какую-то «руф-полицию» с допуском на высоту? Но сам экскурсовод, увидев полицейских может и убежать, оставив клиентов – в их отношении штрафы не предусмотрены. А те ничего не знают, кроме номера телефона. Да и тот «левый».

Вместо запретительных мер, я бы предложил создать целевую программу и организовать на ряде плоских крыш общественные пространства, где люди смогут отдыхать. Пусть они даже будут платные, хотя заграницей такие есть практически везде и при этом вход свободный.