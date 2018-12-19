В Петербурге выберут площадки для запуска фейерверков и салютов

КАРТИНА ДНЯ. Шестьсот тысяч рублей на ветер, волшебные трамваи и убийственная пиротехника - Петербург готовится к Новому году 00:00 00:00

Салютовать петербуржцев отправят на специально отведенные для этого места. Со дня на день МЧС, в преддверии Нового 2019 года, согласует с районными администрациями площадки, где можно будет запускать «пиротехнические изделия второго и третьего класса опасности» – фейерверки, петарды, ракеты, салютные батареи, римские свечи. Словом, все, кроме хлопушек и бенгальских огней: их разрешается использовать и дома, и во дворе.

– На сегодня сформировано 14 площадок в 14 районах города для безопасного применения пиротехники, на каждой будут выставлены пожарные наряды, – отметил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Петр Смирнов. – Естественно, придти на них жителей не заставишь: кто-то традиционно будет применять пиротехнику во дворах. Главное – соблюдать безопасность: на каждом изделии указан радиус действия. Применять пиротехнику в квартирах, запускать салюты с балконов и под деревьями опасно.

«Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» запрещают салютовать и запускать фейерверки в помещениях, у пожароопасных объектов, нефтепроводов, железных дорог, ЛЭП, на крышах, лоджиях и балконах, на стадионах и кладбищах, в заповедниках и заказниках, на территории особо ценных культурных объектов и памятников.

– В прошлый Новый год, 1 и 5 января, у нас было два пожара в квартирах из-за применения пиротехники, – рассказывает Петр Смирнов.

– Праздник всенародный, и зачастую люди неадекватно используют пиротехнику, а это приводит к проблемам в противопожарной обстановке и безопасности граждан, – отмечает начальник второго отдела Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Седов. – Одно из празднований Нового года закончилось пожаром над Аркой Главного штаба.

Арку подожгли, встречая новый 2001-ый. Из-за петард вспыхнула крыша. Сгорел рекламный щит, «подкоптило» скульптуру Ники. Виновника «зажигательного» праздника так и не нашли.

– В этом году на учет взяли 2 047 мест проведения праздничных мероприятий, среди них – 812 мест с массовым пребыванием людей, – отмечают в МЧС.

Спасатели проверяют точки продажи пиротехники, их на учет взяли 149. Торговцам салютами раздают памятки пожарной безопасности, которые те будут распространять, в том числе, среди покупателей.

Как обезопасить народ от дворовых файер-шоу, закон пока не прописал. Спасатели, завидев приготовления к запуску салюта в неположенном месте, могут лишь предупредить гражданина об опасности и обратиться в полицию. В ГУ МВД по Петербургу «Комсомолке» пояснили, что предупреждать салюты вне отведенных площадок и реагировать на нарушения будут «согласно федеральному законодательству».

По закону, за салюты во дворе, окончившиеся благополучно, могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 1 500 рублей как за нарушение требований пожарной безопасности, а также на сумму от 500 до 1 000 рублей как за мелкое хулиганство. При этом по «хулиганке» можно получить 15 суток и встретить под арестом и Новый, и Старый Новый год.

КОНКРЕТНО

1 класс пиротехники – радиус поражение до полуметра: хлопушки, бенгальские огни

2 класс – радиус до пяти метров: наземные фейерверки, петарды

3 класс – до 20 метров: ракеты, салютные батареи