Домогаров-младший: «Надеюсь, что «Елки» не закончатся никогда»

Каждый год в конце декабря люди спешат в кинотеатры, чтобы посмотреть семейную и добрую комедию с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях. Фильм «Елки» Тимура Бекмамбетова, состоящий из новел о человеческих судьбах уже стал традиционной российской комедией. И Новый год без нее - как праздничный стол без оливье. Сегодня «Комсомолка» побывала на показе заключительной восьмой части под названием «Елки последние». А станет ли эта серия действительно последней, - после просмотра нам рассказали актеры картины Александр Домогаров-младший, Александр Головин и Юрий Кузнецов.

- Я очень надеюсь, что «Елки» не закончатся и Тимур что-то придумает, - сразу заявил журналистам Домогаров.

- Мы категорически против, чтобы «Елки» заканчивались, - тут же подхватил Головин. - Для нас это большая потеря, наверное, также, как для зрителя. Мы с Сашей подружились на «Елках» и общаемся вот уже 8 лет.

- А я благодаря «Елкам» приезжаю в столицу и хожу по белокаменной, - поделился Юрий Александрович. - И что вы лишите меня возможности лишний раз приехать в Москву?

Но, возможно, приезжать в столицу Юрию Кузнецову придется гораздо чаще. Ведь создатели заявили, что готовятся снимать сериал «Елки»! Сейчас ведутся переговоры о финансировании, но коллеги Бекмамбетова уверены: если Тимур решил что-то, он обязательно это сделает. Остается только ждать. А пока восьмую заключительную часть новогодней комедии вы сможете увидеть во всех кинотеатрах страны с 27 декабря.

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«Вселенная добра» выбрала своего героя

Накануне премьеры «Комсомольская правда» и создатели «Елок» провели акцию под названием «Вселенная добра» и выбрали героя года. В Петербурге победителями стали владельцы кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров, - Александра Синяк и Евгений Гершевич. За них проголосовало больше всех людей на сайте kp.ru. Супругам вручили подарки и пригласили на премьеру.

Супруги Александра и Евгений стали победителями акции "Вселенная добра"

- Фильм очень душевный и добрый, - поделилась впечатлениями после просмотра Александра Синяк. – Актеры Александр Головин и Александр Домогаров подарили нам постер с автографами, футболку и книгу «Елки».