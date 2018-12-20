Стало известно, на сколько подорожают коммунальные услуги в Санкт-Петербурге с 1 января 2019 года

Праздник закончится, начнутся суровые будни. И мы сейчас даже не про похмелье. В России 1 января зачастую не только календарный, но и коммунальный рубеж. И в этот раз это касается и Петербурга. Впервые за долгое время коммунальные тарифы повысятся у нас зимой. Мы узнали, на сколько подорожает коммуналка в Санкт-Петербурге с 1 января 2019 года.

Напомним, до сих пор долгое время коммуналку индексировали один раз год - 1 июля. Но в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапном повышении тарифов. Связано это с повышением ставки НДС до 20 процентов.

- Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень, - такое разъяснение дано на сайте правительства РФ.

С 1 января в Петербурге, как и во всей стране рост тарифов составит 1,7 процента. А вот июльское подорожание ударит по карману горожан больнее - предельный индекс установлен на уровне 4,3 процента (при разрешенной верхней планке 4,5 процента - прим. авт.).

И теперь можно примерно понять, как это будет выглядеть в цифрах. Комитет по тарифам Петербурга определил тарифы отопление и горячую воду.

Начнем с первого. Сейчас петербуржцы платят 1745,86 рубля за гигакалорию. С 1 января тариф составит 1775,45 рубля, а с 1 июля - 1834, 9 рубля. То есть суммарно подорожание составит 89 рублей и еще 4 копейки. Для сравнение годом ранее цены на тепло повысились чуть больше, чем на 67 рублей.

Теперь кипяток. Сейчас он стоит 104,75 рубля за кубометр. яС 1 января горячая вода подорожает до 106,53 рубля, с 1 июля - до 110, 09 рублей. В общей сложности она прибавит в цене на 6,15 рубля (годом ранее - 4 рубля 3 копейки).

Официальных цифр по другим ресурсам пока нет. Но на сайте комитета по тарифам размещен прогноз стоимости коммунальных услуг на 2019 год. Согласно этому документу холодная вода и водоотведение с 1 января подорожают до 30,6 рубля за кубометр, а с 1 июля - до 32,75 рубля (сейчас 30,09 рубля - прим. авт.)

За электричество в домах с электрическими плитами - там, где установлен двухтарифный счетчик - платить будем сначала 3,67 рубля днем, и 2,13 рубля ночью. С лета же - 3,84 и 2,22 рубля соответственно. Сейчас дневной тариф - 3,61 рубля, ночной - 2,09 рубля.

Жильцам квартир с газовыми плитами электричество традиционно обойдется подороже. К тому же им еще придется и заплатить за газ. Здесь тариф с 1 января составит 6,2798 рубля за кубометр, с 1 июля - 6,3678 рубля.

В целом же - по прогнозам - коммунальные услуги к концу следующего года подорожают примерно на шесть процентов. Или же на 111-113,5 рублей - из расчета на одного человека в месяц.