Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество: в кинотеатрах Петербурга с 20 декабря 2018 года

20 декабря Большой фестиваль мультфильмов выпускает в прокат второй фильм трилогии о приключениях Петсона и Финдуса, снятой по мотивам книг шведского писателя и художника Свена Нурдквиста, - «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество».

Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами помочь другу – на свой манер. Множество приключений предстоит пережить главным героям фильма, их соседям и друзьям, прежде, чем случится обещанный праздник и такое веселье, которое захватит всех вокруг!

Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество. В прокате в декабре 2018.

Первый фильм трилогии - «Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба» - имел огромный успех, открыв многим зрителям мир Петсона и Финдуса. Пришло время продолжить знакомство!

Германия /6+/82 мин/дубляж