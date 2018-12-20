2018-12-20T16:15:31+03:00
Досуг

Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество: в кинотеатрах Петербурга с 20 декабря 2018 года

Пришло время продолжить знакомство!
Степан СТЕПАНОВ
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Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни.Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни.
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20 декабря Большой фестиваль мультфильмов выпускает в прокат второй фильм трилогии о приключениях Петсона и Финдуса, снятой по мотивам книг шведского писателя и художника Свена Нурдквиста, - «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество».

Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами помочь другу – на свой манер. Множество приключений предстоит пережить главным героям фильма, их соседям и друзьям, прежде, чем случится обещанный праздник и такое веселье, которое захватит всех вокруг!

Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество. В прокате в декабре 2018.

Первый фильм трилогии - «Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба» - имел огромный успех, открыв многим зрителям мир Петсона и Финдуса. Пришло время продолжить знакомство!

Германия /6+/82 мин/дубляж

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