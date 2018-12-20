Застройку исторического центра Петербурга возьмут под контроль

Депутаты Законодательного собрания в Петербурге в первом чтении приняли законопроект о территориях со специальным статусом для исторического центра города. Документ предполагает, что строительство новых зданий будет контролироваться на всех этапах для того, чтобы пресекать нарушения сразу же.

- Предполагается, что правительство города будет поддерживать застройку в центре Петербурга, предоставляя льготы, а также разрабатывать инвестиционные программы, - говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке автор закона Сергей Никешин отметил, что сейчас нет четкого механизма выделения «частей» в Петербурге. Несмотря на то, что часто появляются разговоры об историческом центре, по факту его границы в законодательстве не определены.

На сегодняшний день у депутатов Северной столицы нет полномочий, позволяющих брать под контроль новое строительство в исторических районах города. Поэтому в центре появляются здания, нарушающие правила высотности, мешают жителям и не придают шарма облику Петербурга.