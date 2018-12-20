СКА - ЦСКА 22 декабря 2018: Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ

Уже три армейских дерби состоялись в этом чемпионате. И все три завершились в пользу ЦСКА. Последнее, 24 ноября, едва не привело к увольнению наставника петербургского клуба Ильи Воробьева. Кресло под ним закачалось, но пока не развалилось.

Впрочем, тень Олега Знарка будет еще долгое время преследовать Воробьева-среднего. Илья Петрович явно догадывается, что олимпийского триумфатора Пхенчхана не зря выдернули из заслуженного отдыха - он в любое миг может поменять статус консультанта на действующего тренера.

Тем более что в национальной сборной у Воробьева дела складываются намного лучше, чем в клубе. Если «Красная машина» потерпела за шесть матчей на двух этапах Евротура всего одно поражение, то питерские армейцы спотыкаются значительно чаще. Восемь поражений в 36 матчах.

В итоге, отставание команды Воробьева от ЦСКА, который уверенно лидирует в общем зачете чемпионата и Западной конференции, к декабрьскому перерыву достигло 7 очков. То есть, еще одно поражение в «армейской войне», практически может поставить точку в надеждах петербуржцев выиграть регулярный чемпионат в нынешнем сезоне. А, еще до Нового года, лишиться надежды на титул - серьезный удар по престижу СКА. Хотя, все и понимают, что главное - результат в плей-офф.

Причем, все победы ЦСКА над СКА в нынешнем сезоне, были одержаны по делу. Если даже хоккеистам из Северной столицы удавалось на какой-то отрезок перехватывать инициативу в матчах, последнее слово все равно было за их московскими одноклубниками. Пожалуй, только при первом поражении - еще в октябре - подопечные Воробьева могли сетовать на невезение. Судьи не разглядели в серии буллитов, «чистый» гол финна Ярно Коскиранты.

В двух других встречах ЦСКА вовремя ускорялся, оставляя соперника на обочине, и доказывая, что более на данный момент заслуживает сравнения с «Красной Машиной» - 3:1 и 3:1.

Кстати, в этом году московские армейцы выглядят так мощно, что их даже стали сравнивать с великими «красноармейцами» времен работы Тихонова или Тарасова. 18 побед подряд, всего два поражения в 32 матч! Такие цифры не могут не вызывать восхищения.

По иронии судьбы ЦСКА мог повторить рекорд по длительности победной серии в регулярных чемпионатах КХЛ именно в матче со СКА на «Газпром Арене». Питерские армейцы на старте прошлого сезона выиграли 20 встреч подряд и сейчас сохраняют рекорд по длительности победной серии в целом и со старта чемпионата. Но команда Игоря Никитина неожиданно уступила в первом матче после перерыва в гостях «Витязю» 0:2. СКА же, помучившись в первом периоде со «Слованом», все-таки смог «подрезать крылья» «орлам» - 4:1.

А вот другое достижение от ЦСКА уже точно никуда не денется. Матч в субботу должен будет стать рекордным для КХЛ по числу зрителей. Пока текущее достижение (17 645 зрителей) принадлежит встрече «Йокерит» - СКА, состоявшейся 2 декабря 2017 года в Хельсинки на арене в парке Кайсаниеми. Судя по посещаемости встречи Кубка Первого канала между командами России и Финляндии (71381 зритель), рекорд будет перекрыт примерно в четыре раза (!).

И, кстати, Кубок Первого канала российская сборная добыла практически силами двух армейских клубов. Так что лед «Газпром Арены» в минувшее воскресенье испытали половину состава и СКА, и ЦСКА.

Значит, время на раскачку особо не потребуется, и можно ждать перестрелки с первых секунд. А последний залп должен остаться за хозяевами. Право на ошибку у них больше нет.

Прогноз на матч СКА - ЦСКА 22 декабря 2018 года: минимальная победа СКА при результативной игре. (3:2)