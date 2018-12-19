2018-12-20T13:40:47+03:00
Досуг

В Доме Культуры пройдет постер-модернистская выставка от телеканала 2х2

Вход свободный
Степан СТЕПАНОВ
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Посетители выставки смогут увидеть работы победителя международного конкурса карикатур.Посетители выставки смогут увидеть работы победителя международного конкурса карикатур.
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В Доме Культуры открылась Постер-модернистская выставка от телеканала 2х2 "Не взрослейте, это ловушка" с участием российских художников, иллюстраторов и представителей актуального искусства.

- Миссия проекта - напомнить взрослым, как важно смотреть на мир глазами ребенка: без стереотипов, навязанных обществом, - рассказали организаторы выставки, телеканал 2x2.

Посетители выставки смогут увидеть работы победителя международного конкурса карикатур в Бельгии Эдуарда Катыхина, автора иллюстраций для собраний сочинений Фёдора Достоевского и Жюль Верна Александра Уткина и других.

27 декабря на выставке пройдет мастер-класс по технике нанесения трафарета, художник Владимир Абих выступит с лекцией «Уличное искусство: взгляд, преобразующий города». Музыкальное сопровождение обеспечит кавер-дуэт ЛёняLivemusic, 2х2 покажет эксклюзивные видеоролики от аниматоров проекта «Общество Потребления 2х2».

Начало мероприятия в 18:30.

Вход свободный.

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