2018-12-20T16:47:51+03:00
Дом. Семья

Новый год без границ: Дед Мороз и Йоулупукки встретились под Петербургом

Главные новогодние волшебники России и Финляндии по традиции обнялись и обменялись подарками
Лилия КОЗЛОВА
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Традиция Деда Мороза из России и финского Йоулупукки - встречаться на границе стран.Традиция Деда Мороза из России и финского Йоулупукки - встречаться на границе стран.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Меньше двух недель осталось до Нового года – самого ожидаемого праздника на всей земле. Улицы городов уже украшены, подарки постепенно покупаются, а главные зимние волшебники начинают готовиться к самой ответственной ночи в году и уже ездят по странам, даря всем радость, улыбку и новогоднее настроение. Сегодня утром, 20 декабря, состоялась добрая встреча двух старых друзей: российского Деда Мороза и финского Йоулупукки.

Сказочные Деды в десять часов утра поприветствовали друг друга на пограничном переходе «Брусничное» в Ленобласти на границе между Россией и Финляндией. Несмотря на то, что данная встреча уже стала прекрасной предновогодней традицией, зрелище это все равно уникальное.

Праздник к нам приходит... Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздник к нам приходит...Фото: Артем КИЛЬКИН

Волшебники в красных тулупах и длинными белыми бородами, увидев друг друга, крепко обнялись, поздоровались и обменялись пожеланиями о плодотворной новогодней ночи, самой важной и занятой в году для Дедов. Все присутствующие при уникальном событии снегурочки, сотрудники ГАИ, пограничной охраны и просто граждане обступили Мороза и Йоулупукки, чтобы увидеть своими глазами столь необычное явление. Надо отметить, что такая сказочная новогодняя встреча происходит в России только под Петербургом, поэтому некоторые специально едут к границе, чтобы сфотографироваться с волшебниками и рассказать им о своих заветных желаниях, которые пренепременно сбудутся.

Отечественный Дед приехал на встречу в сопровождении Снегурочки и ее подружек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отечественный Дед приехал на встречу в сопровождении Снегурочки и ее подружек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Красноносые и краснощекие Деды с добрыми улыбками обменялись подарками. Наш в этом году подарил своему коллеге керамическую статуэтку, сделанную руками воспитанников детсткого дома.

Йоулупукки со свитой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Йоулупукки со свитой.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Искусство и красота спасет мир. Искусство – это самое ценное, что мы можем подарить, - с такими словами Дед Мороз вручил финскому товарищу новогоднее поздравление.

Главным наставлением волшебников стала дружба. Оба подчеркнули, что крайне важно помогать соседям, быть добрыми к близким. Тем более, что за хорошее поведение на Новый год все получают подарки.

Волшебники тоже дарят друг другу подарки! Фото: Артем КИЛЬКИН

Волшебники тоже дарят друг другу подарки!Фото: Артем КИЛЬКИН

После Деда Мороз и Йоулупукки вместе встретились с жителями финского города Лаппеенранте, где насладились танцами и песнями местных творческих коллективов и своими задорными улыбками принесли праздничное настроение. Распрощавшись, волшебники еще раз крепко обнялись и условились встретиться на том же месте через год.

На пограничном переходе «Брусничное» в Ленобласти сказочных персонажей угощали караваем. Фото: Артем КИЛЬКИН

На пограничном переходе «Брусничное» в Ленобласти сказочных персонажей угощали караваем.Фото: Артем КИЛЬКИН

Дед Мороз отправился обратно в Россию, на Красную площадь Выборга, чтобы на общегородском празднике «Новогодний калейдоскоп» своим волшебным посохом торжественно зажечь главную новогоднюю елку.

Волшебники в красных тулупах и длинными белыми бородами напомнили всем о скором приближении Нового 2019 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волшебники в красных тулупах и длинными белыми бородами напомнили всем о скором приближении Нового 2019 года.Фото: Артем КИЛЬКИН

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