2018-12-20T14:06:00+03:00
Общество

Москва или Санкт-Петербург: где студенту жить хорошо

Какую столицу проще покорить абитуриенту из провинции без вреда для здоровья
Поделиться:
Большинству абитуриентов приходится выбирать не только вуз,но и город, в котором пройдут лучшие годы их юности. Автор фото - Алексей Булатов.Большинству абитуриентов приходится выбирать не только вуз,но и город, в котором пройдут лучшие годы их юности. Автор фото - Алексей Булатов.
Изменить размер текста:

Ежегодно в Москву и Петербург стекаются тысячи новых жителей. Их львиная доля - вчерашние школьники, которые приехали вгрызаться в гранит науки и дубовые столы работодателей.

Мало кто решается на такое в одночасье, поэтому прежде вся семья новоиспеченного последователя Ломоносова должна ответить на главный вопрос: где студенту будет не только учиться, но и жить хорошо? Ведь голодное до знаний чадо необходимо еще и обычной пищей кормить. И ее надо где-то готовить. Что потянет семейный бюджет - «однушку» за МКАД, комнату в коммуналке на Васильевском острове или старое доброе общежитие? Где можно получить самые перспективные профессии, в каком городе будет проще адаптироваться, где легче найти работу после диплома и, наконец, какая столица обеспечит самые яркие воспоминания о студенческой жизни?

«Комсомолка» решила сравнить студенческую жизнь в Москве и Санкт-Петербурге.

А помогли нам в этом Илья и Никита - студенты, которые несколько лет назад отправились покорять две столицы с чемоданами мечт, амбиций, родительских наставлений

и бабушкиных шерстяных носков

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Пулково» стал более востребованным в 2018 году
Безработный нарисовал свастику на обелиске «Памяти малолетних жертв концлагерей» в Колпино
Мужчина на джипе насмерть задавил пешехода в Красносельском районе Петербурга
На развязке КАД полностью перекроют два съезда
Петербурженка продала девственность 15-летней девочки
«Быстро мне сигарету!»: мужчина устроил пьяный дебош в Пулково
Петербуржцев вынесли на носилках из ресторана после поножовщины
«Согреем заботой»: Петербуржцы собрали деньги на оплату электричества для детского дома
Матч СКА – ЦСКА стал самым ожидаемым событием предновогодних выходных
Погода на 21 декабря в Петербурге: небольшой снег
Школьники, до смерти забившие бездомных на стадионе "Корабел", отправятся в воспитательную колонию
Петр I накормил пассажиров петербургской подземки мандаринами
В Петропавловской крепости возвели ледяной городок с 8-метровым парусником и Дворцовым мостом
Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным
Между Петербургом и Испанией будет летать больше самолетов
Беглов взял на контроль строительство футбольного поля для детдомовцев