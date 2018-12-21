Москва или Санкт-Петербург: где студенту жить хорошо

Ежегодно в Москву и Петербург стекаются тысячи новых жителей. Их львиная доля - вчерашние школьники, которые приехали вгрызаться в гранит науки и дубовые столы работодателей.

Мало кто решается на такое в одночасье, поэтому прежде вся семья новоиспеченного последователя Ломоносова должна ответить на главный вопрос: где студенту будет не только учиться, но и жить хорошо? Ведь голодное до знаний чадо необходимо еще и обычной пищей кормить. И ее надо где-то готовить. Что потянет семейный бюджет - «однушку» за МКАД, комнату в коммуналке на Васильевском острове или старое доброе общежитие? Где можно получить самые перспективные профессии, в каком городе будет проще адаптироваться, где легче найти работу после диплома и, наконец, какая столица обеспечит самые яркие воспоминания о студенческой жизни?

«Комсомолка» решила сравнить студенческую жизнь в Москве и Санкт-Петербурге.

А помогли нам в этом Илья и Никита - студенты, которые несколько лет назад отправились покорять две столицы с чемоданами мечт, амбиций, родительских наставлений

и бабушкиных шерстяных носков…

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