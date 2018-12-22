2018-12-22T12:38:58+03:00
Общество

Петербург прощается с писателем Андреем Битовым

Прах литератора захоронят на Шуваловском кладбище в Северной столице
Полина ЖУКОВА
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Прах писателя Андрея Битова захоронили 22 декабря на Шуваловском кладбище в Петербурге.Прах писателя Андрея Битова захоронили 22 декабря на Шуваловском кладбище в Петербурге.Фото: Алена НЕЧАЕВА
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Для Петербурга морозное 22 декабря станет днем прощания с классиком русской литературы Андреем Битовым. Прах писателя захоронят на Шуваловском кладбище Северной столицы. Об этом ранее говорил «КП-Петербург» председатель Союза писателей города Валерий Попов. На Шуваловском кладбище покоятся и родители Андрея Битова.

Петербуржец в нескольких поколениях ушел из жизни 3 декабря в московской больнице – от сердечного приступа. Ему был 81 год. 7 декабря с Битовым простились в Центральном доме литераторов.

В Петербурге после церемонии захоронения 22 декабря состоится вечер памяти знаменитого писателя. В Музей Набокова на Большой Морской в 16:00 могут прийти все, кто знал и любил Битова. Место это выбрано неслучайно: именно здесь в прошлом году отмечали 80-летний юбилей писателя.

Русскому классику, основателю постмодернизма русская литература обязана за «Пушкинский дом», за «Грузинский альбом» и «Уроки Армении», за знаменитый рассказ «Пенелопа», романы «Оглашенные» и «Преподаватель симметрии».

Петербуржцы – за идею памятнику Чижику-Пыжику на Фонтанке, которую Битов воплотил со своим другом, знаменитым художником Резо Габриадзе. Вместе они установили и памятник зайцу в Михайловском. Животное, по легенде, спасло Пушкина в декабре 1825 года, перебежав ему дорогу: поэт предпринял попытку бежать из ссылки, чтобы поддержать восстание декабристов. Заяц внезапным появлением отвратил его от поездки в Санкт-Петербург. Битова, автора знаменитых книг о судьбе и творчестве «солнца русской поэзии», по праву можно назвать исследователем-пушкинистом.

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