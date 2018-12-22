СКА - ЦСКА 22 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ
СКА - ЦСКА 22 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция матча
Все три армейских дерби в этом чемпионате завершились в пользу ЦСКА. Отставание команды Ильи Воробьева от лидера общего зачета чемпионата и Западной конференции к декабрьскому перерыву составило 7 очков. И еще одно поражение в «армейской войне», практически может поставить точку в надеждах петербуржцев выиграть регулярный чемпионат в нынешнем сезоне. Лишиться надежды на титул - серьезный удар по престижу СКА. В общем, права на ошибку у СКА больше нет.
Сегодняшний матч на стадионе в Петербурге «Газпром Арена» должен стать рекордным для КХЛ по числу зрителей. Судя по посещаемости встречи Кубка Первого канала между командами России и Финляндии в минувшее воскресенье, 16 декабря 2018 года (71381 зритель), это будет сделано.
Статистика личных встреч СКА - ЦСКА (Москва)
Всего матчей - 63.
СКА забили 177 шайб, ЦСКА - 132.
21 октября 2018 год: СКА - ЦСКА 1:2 (Б)
6 апреля 2018 года: СКА - ЦСКА 0:1
31 марта 2018 года: СКА - ЦСКА 2:0
24 ноября 2018 года: ЦСКА - СКА 3:1
5 ноября 2018 года: ЦСКА - СКА 3:1
8 апреля 2018 года: ЦСКА - СКА 3:2 (ОТ)
Трансляция матча СКА - ЦСКА 22 декабря 2018:
Трансляция матча СКА - ЦСКА 22 декабря 2018 состоится в прямом эфире «Матч ТВ» и на сайте ФХР в 17.00 по московскому времени.
На матче ожидается 70 тысяч зрителей.
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